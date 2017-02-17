淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救

2017-02-17 15:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區有3間鐵皮工廠今日下午發生火災，警消獲報後派遣80名消防員與35輛各式消防車輛前往灌救，目前無人員受困。

位於淡水區演戲埔腳的3間鐵皮工廠屬於同一家公司，是擺放有機蔬菜的倉庫。由於火場鄰近附近民宅，消防人員正設法阻隔延燒、撲滅火勢。