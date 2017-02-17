| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
吊照影響生計 友力10餘輛遊覽車包圍交通部抗議
 首頁 > 社會

淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救

2017-02-17  15:33

〔即時新聞／綜合報導〕新北市淡水區有3間鐵皮工廠今日下午發生火災，警消獲報後派遣80名消防員與35輛各式消防車輛前往灌救，目前無人員受困。

位於淡水區演戲埔腳的3間鐵皮工廠屬於同一家公司，是擺放有機蔬菜的倉庫。由於火場鄰近附近民宅，消防人員正設法阻隔延燒、撲滅火勢。

廣告
  • 新北市淡水區3間鐵皮工廠今日下午發生火災。（民眾提供）

    新北市淡水區3間鐵皮工廠今日下午發生火災。（民眾提供）

  • 警消趕赴火場展開灌救。（民眾提供）

    警消趕赴火場展開灌救。（民眾提供）

  • 這3間鐵皮工廠同屬1家公司，是用來擺放有機蔬菜的倉庫。（民眾提供）

    這3間鐵皮工廠同屬1家公司，是用來擺放有機蔬菜的倉庫。（民眾提供）

  • 由於鐵皮工廠火勢鄰近民宅，消防人員正盡力阻隔延燒。（民眾提供）

    由於鐵皮工廠火勢鄰近民宅，消防人員正盡力阻隔延燒。（民眾提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 淡水 火災 火警 鐵皮工廠
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.