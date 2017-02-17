一句「看三小」 未成年少年被毆至腦死

2017-02-17 15:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣礁溪鄉聚星KTV發生一起鬥毆案，林姓少年和的鄭姓男子，與林姓男子等5人發生口角衝突，以「看三小」等言語辱罵對方，遭到5名男子持棍棒圍毆打成重傷，林姓少年呈腦死狀態，警方獲報後立即趕往現場處理，將傷者送醫，並調閱監視器追緝犯嫌，今5名打人犯嫌都被逮捕，全案將依殺人未遂等罪嫌送辦。

該KTV距分局僅約100公尺，據了解，涉案7人有2人是未成年，都只有國中畢業，現階段都未就學，警方表示，昨日凌晨4點獲報，聚星KTV發生鬥毆事件，17歲林姓少年和20歲鄭姓男子，與隔壁包廂的27歲林姓男子及另一名友人發生口角衝突，林姓少年與鄭姓男子以「看三小」等語，辱罵對方，雙方發生些微推擠衝突，但均未出手打人。

隨後林姓男子與友人先下樓準備離去，但林姓少年與鄭男心有不甘，追下樓欲追打，沒想到林男在樓下還有其他3名友人，林姓少年與鄭男反被以林男為首的5人打成重傷，林男等人從車中取出球棒、棍棒，下手凶狠，棍棒都被打斷。

員警獲報後趕往現場處理，發現行兇5人已離去，林姓少年與鄭男倒臥在地，立即將2人送醫，並調閱監視器畫面追查兇嫌，今5名犯嫌已全部逮捕到案，偵訊後全案將依殺人罪嫌送辦，涉案青少年則送宜蘭地方法院少年法庭審理。

據了解，林姓少年、鄭男與林姓男子以前有過節，加上當天喝了酒，才會發生衝突，林姓少年傷勢嚴重，呈現腦死狀態，目前在台北榮總急救，打人的林男等人則供稱，是因為喝了酒，意識不清才會犯下大錯。

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