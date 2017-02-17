酒友不學好 竟結伴搶電視

2017-02-17 14:40

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣42歲陳姓男子，與22歲劉姓、21歲廖姓男子平日常聚在一起飲酒作樂，警方指出三人平時不務正業，竟因缺錢花用，得知住處附近一對退休陳姓夫妻並未與子女同居，竟侵入陳姓夫婦住處搶走一台電視後逃逸。警方循線追捕，將三人一網打盡，昨日訊後強盜罪移送。

警方調查，三人平時沒有正當工作，又為缺錢犯愁，打聽後知道陳姓夫婦都是8旬老人， 3嫌認為下手比較容易，多次前往勘查地形後，於12日晚間侵入，並且搶走一台電視。警方獲報後調閱監視器畫面，確認犯嫌為陳男三人，循線順利逮捕。