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吊照影響生計 友力10餘輛遊覽車包圍交通部抗議
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稱是壯陽藥為助性 結果竟是....

2017-02-17  15:16

〔記者許國楨／台中報導〕王姓男子攜毒開車外出因併排違停遇警攔查，警方在車內先找到少量安毒又發現顆粒狀不明藥物質問用途，王男誆稱因最近身體狀況不佳，是買來助性用的壯陽藥，結果經以毒品試劑初篩竟含有安非他命及搖頭丸成分，當場戳破謊言依毒品罪嫌送辦。

台中市第五分局水湳派出所副所長林佑軒、巡佐林炳輝與警員黃曉箴、瓦力司比尤等4人，前晚執行取締酒駕勤務巡經北屯區敦化路上一家超商，發現一部自小客併排違停正準備上前開單告發時，只見車內27歲的王姓駕駛突然下車，接著神色慌張的衝入超商內。

警方直覺可疑立即追上前攔查，果然從自小車右後座的座椅縫隙內查獲內有少量安毒、吸食器及2.5顆白色粒狀不明藥物的黑色包包，警方質問用途，王男誆稱因最近工作太累身體狀況不佳，是買來助性用的壯陽藥，結果警方以毒品試劑初篩竟含有安非他命及搖頭丸成份分，當場戳破謊言。

王男警訊中供稱，這些毒品是本月10日遠赴台南向綽號「阿林仔」的藥頭以2800元購得，沒想到混裝成圓顆粒狀壯陽藥，仍無法躲過警察法眼，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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  • 警方同時起出安毒吸食器。（記者許國楨翻攝）

    警方同時起出安毒吸食器。（記者許國楨翻攝）

  • 王男騙稱白色藥丸是壯陽藥，結果被查出含有毒品成分。（記者許國楨翻攝）

    王男騙稱白色藥丸是壯陽藥，結果被查出含有毒品成分。（記者許國楨翻攝）

  • 王男企圖躲進超商規避查緝仍被攔查。（記者許國楨翻攝）

    王男企圖躲進超商規避查緝仍被攔查。（記者許國楨翻攝）

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