虛驚！基隆安養中心排煙管火警 53院民急疏散

2017-02-17 14:40

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安一路恆安養護中心今天近中午時發生火警，大量白煙竄出，53名院民緊急疏散至1樓空曠處，還好起火點是1樓廚房戶外排油煙管，並未造成院民受傷。

基隆市消防局今天上午11時14分獲報，基隆市安一路恆安養護中心1樓廚房戶外排油煙管發生火警。

消防隊員趕抵迅速撲滅火勢，無人員受傷；院方仍緊急疏散53名住民至戶外空曠處，無人需要就醫。

消防人員指出，恆安養護中心現場為5樓RC建築，現有住民共204人；起火點為一樓廚房油煙管燃燒約6公尺長，財物損失初估約5000元台幣。