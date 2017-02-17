假冒律師於臉書接案詐財 女子判刑1年8月
2017-02-17 14:26
〔記者黃建華／高雄報導〕高中沒畢業的陳姓女子，竟假冒律師在臉書「單親超級幸福溫暖團」接案，還當起司法黃牛謊稱表姊在高雄少年及家事法院當法官，可「活動」幫打監護權官司的單親媽媽爭取到監護權，並偽造少家法院的假傳票取信被害人，詐騙一名單親媽媽4萬2千元得逞；付錢的單親媽媽根據傳票向少家法院查詢才知傳票是假的，高雄地院今依詐欺、偽造文書等罪判陳女有期徒刑1年8月。可上訴。
判決指出，陳姓女子無律師資格，在Facebook網站（臉書）的「單親超級幸福溫暖團」社團中，自稱為律師，並透過該社團楊姓成員認識被害單親媽媽後，得知被害女子與前夫因爭取子女監護權打官司，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、變造律師高考資格證書，於民國104年5月間陸續向被害人佯稱：其具有律師身分，且其表姐於高雄少年及家事法院擔任法官，可動用關係將上開監護權案件移轉至少家法院審理，並爭取到子女監護權，但需支付費用詐財。
前後於104年5月2日時，在高雄市林園區清水巖風景處某玉米攤，與被害人簽立委任契約，並於104年5月4日在苗栗住處交付給陳女現金1萬2000元之「訴訟費用」，再於同年5月14日20時許，在高雄市楊男住處，交付給陳女現金3萬元之「假扣押費用」。
陳女又為避免其詐騙之事跡敗露，偽變造「蔣芷芸」法官核發的「台灣高雄家事法院家事法庭傳票 」與「台灣高雄家事法庭家事法院判決書」，另偽造「考試院考試及格證書」，取信被害人。但被害人向少家法院查詢得知並無「蔣芷芸」法官，始知受騙。
全案經被害人提告及高雄少年及家事法院函送高雄地檢署偵查起訴。
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