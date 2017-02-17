| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
吊照影響生計 友力10餘輛遊覽車包圍交通部抗議
 首頁 > 社會

年金改革也淪為詐騙工具 南投警加強老人反詐騙

2017-02-17  15:35

〔記者謝介裕／南投報導〕詐騙案件層出不窮，除了假司法官、假綁架、假中獎等傳統手法以外，甚至年金改革也淪為詐騙集團利用的工具，令人不得不慎，南投縣警察局集集分局分析發現，被騙的年齡層以65歲居多，遂特別針對「高齡族群」舉辦反詐騙活動，長輩們參與踴躍，期間還有法律有獎徵答活動，在互動過程中，也讓老人家建立更正確反詐騙觀念。

南投縣係全國第3老的縣市，且因傳統農村社會型態，謀生不易，許多年輕一輩的民眾只好到外地工作，致老人獨居情形相當普遍，加上缺乏法律常識，而淪為被騙的高危險族群，其中，1名73歲獨居老婦，日前誤信詐騙集團成員片面之詞，以為國民年金即將破產，若不及時將錢領出恐被政府充公，還好在員警與銀行行員苦口婆心說明下，才將其200萬元的棺材本保下來。

南投縣警局說，若有醫院、檢察官、法官或是警方來電以證件遭冒用，涉及洗錢、綁架、擄車勒贖等案件，要凍結帳戶或監管銀行存款，並要求不得對外洩露等種種情形，民眾便要提高警覺，因為檢警不會在電話中製作筆錄，也不會要求民眾到超商接收傳票公文，更不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，呼籲民眾尤其是上了年紀的長輩，若接到疑似詐騙電話，千萬不要緊張，切記「1聽2掛3查證」口訣，速撥打165反詐騙專線免於被騙。

廣告
  • 南投縣警察局集集分局針對高齡族群進行反詐騙宣導，長輩們參與十分踴躍。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣警察局集集分局針對高齡族群進行反詐騙宣導，長輩們參與十分踴躍。（記者謝介裕翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：年金改革也淪為詐騙工具 南投警加強老人反詐騙


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.