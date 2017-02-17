年金改革也淪為詐騙工具 南投警加強老人反詐騙

2017-02-17 15:35

〔記者謝介裕／南投報導〕詐騙案件層出不窮，除了假司法官、假綁架、假中獎等傳統手法以外，甚至年金改革也淪為詐騙集團利用的工具，令人不得不慎，南投縣警察局集集分局分析發現，被騙的年齡層以65歲居多，遂特別針對「高齡族群」舉辦反詐騙活動，長輩們參與踴躍，期間還有法律有獎徵答活動，在互動過程中，也讓老人家建立更正確反詐騙觀念。

南投縣係全國第3老的縣市，且因傳統農村社會型態，謀生不易，許多年輕一輩的民眾只好到外地工作，致老人獨居情形相當普遍，加上缺乏法律常識，而淪為被騙的高危險族群，其中，1名73歲獨居老婦，日前誤信詐騙集團成員片面之詞，以為國民年金即將破產，若不及時將錢領出恐被政府充公，還好在員警與銀行行員苦口婆心說明下，才將其200萬元的棺材本保下來。

南投縣警局說，若有醫院、檢察官、法官或是警方來電以證件遭冒用，涉及洗錢、綁架、擄車勒贖等案件，要凍結帳戶或監管銀行存款，並要求不得對外洩露等種種情形，民眾便要提高警覺，因為檢警不會在電話中製作筆錄，也不會要求民眾到超商接收傳票公文，更不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，呼籲民眾尤其是上了年紀的長輩，若接到疑似詐騙電話，千萬不要緊張，切記「1聽2掛3查證」口訣，速撥打165反詐騙專線免於被騙。