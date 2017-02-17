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台鐵產工陳情桃市府進行勞檢 要求撤銷曠職處分

2017-02-17  15:09

［記者謝武雄／桃園報導］台灣鐵路產業工會今天中午到桃園市政府前廣場陳情，要求勞動局依法對台鐵桃園段進行勞動檢查，也呼籲台鐵全面撤銷370張曠職單，並不得對工會成員另外進行不利處分；勞動局則由勞資關係科長馮飛耀代表接受陳情書，並強調會依法處理。

台灣鐵路產業工會成員是在桃園市產業總工會顧問毛振飛等人陪同下到市府陳情，一行人不斷高喊「鐵路局惡意懲處，勞動局挺誰」？

台鐵產業工會鄭雅菱表示，工會要求勞動局對台鐵局桃園路段進行勞動檢查，就鐵路局春節未經勞工同意強迫加班、對會員行使依法休假權益威脅恐嚇，並記曠職等違法事項進行裁處。

據工會調查，至少有17名在桃園工作的鐵路員工，收到考成會的通知書，即將被記過處分，工會要求台鐵全面撤銷曠職處分，並不得對工會會員再行不利處分。

鄭雅菱說，台鐵局對於春節期間依法休假員工寄出370張曠職單，各運務段今天將舉行考成會，決定如何懲處這些員工，工會認為，員工春節依法休假行動合情合法，不接受上級要求「補假單」的作法，除向桃園市政府陳情，未來也會陸續至各縣市陳情，要求全面進行勞檢。

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  • 台灣鐵路產業工會成員到桃園市政府陳情，由勞動局勞資關係科長馮飛耀（左）代表接受陳情書。（記者謝武雄攝）

    台灣鐵路產業工會成員到桃園市政府陳情，由勞動局勞資關係科長馮飛耀（左）代表接受陳情書。（記者謝武雄攝）

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