田尾公路花園賞花協力車被撞 祖孫三代1死2傷

祖孫三人騎著賞花專車，沿著慢車道緩緩行進賞花。（記者陳冠備翻攝）

2017-02-17 14:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉著名觀光景點公路花園，15日下午發生一起車禍，造成1死2傷意外，來自台中的祖孫3人騎乘協力車賞花時，被一輛自小客車從後追撞，祖孫3人還有1隻寵物犬當場被撞飛，謝姓婦人頭顱重創，送醫急救後仍不治，警方初步調查，林姓駕駛疑似精神不繼打瞌睡，才造成失控意外，依過失致死罪嫌移送。

來自台中沙鹿的林姓男子，15日上午帶著媽媽、女兒一家3口還有愛犬到田尾公路花園遊玩，他們租乘一部4人座協力車沿路賞花，卻在回程路上，被1部黑色轎車從後撞擊，強大撞擊力造成80歲的謝姓婦人與林男、林女受傷，其中謝婦頭顱重創，緊急送往卓綜合醫院，再轉往彰基醫院仍傷重不治。

警方調查，家住田尾鄉的林姓駕駛（36歲），15日下午4點多準備開車去接小孩放學，行經公園路二段時竟突然失控，撞向慢車道上一輛緩緩行進的賞花車；林姓駕駛向警方供稱，因為感冒造成精神不繼，一時恍神而失控，撞到人後感到當懊悔。

提供租乘的歐風租車廣場許姓業者表示，林姓客人上午11點來租車，表示很喜歡田尾公路花園，特別帶家人一起出來玩，一家人玩到下午4點多準備回家，卻在離租車地約300公尺遇上意外，他也表示，對搭乘賞花專車民眾都會提醒靠邊行駛與注意安全，加上公路花園內車速都不快，對於發生嚴重傷亡則感到震驚。

相關影音