田尾公路花園賞花協力車被撞 祖孫三代1死2傷
2017-02-17 14:11
祖孫三人騎著賞花專車，沿著慢車道緩緩行進賞花。（記者陳冠備翻攝）
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉著名觀光景點公路花園，15日下午發生一起車禍，造成1死2傷意外，來自台中的祖孫3人騎乘協力車賞花時，被一輛自小客車從後追撞，祖孫3人還有1隻寵物犬當場被撞飛，謝姓婦人頭顱重創，送醫急救後仍不治，警方初步調查，林姓駕駛疑似精神不繼打瞌睡，才造成失控意外，依過失致死罪嫌移送。
來自台中沙鹿的林姓男子，15日上午帶著媽媽、女兒一家3口還有愛犬到田尾公路花園遊玩，他們租乘一部4人座協力車沿路賞花，卻在回程路上，被1部黑色轎車從後撞擊，強大撞擊力造成80歲的謝姓婦人與林男、林女受傷，其中謝婦頭顱重創，緊急送往卓綜合醫院，再轉往彰基醫院仍傷重不治。
警方調查，家住田尾鄉的林姓駕駛（36歲），15日下午4點多準備開車去接小孩放學，行經公園路二段時竟突然失控，撞向慢車道上一輛緩緩行進的賞花車；林姓駕駛向警方供稱，因為感冒造成精神不繼，一時恍神而失控，撞到人後感到當懊悔。
提供租乘的歐風租車廣場許姓業者表示，林姓客人上午11點來租車，表示很喜歡田尾公路花園，特別帶家人一起出來玩，一家人玩到下午4點多準備回家，卻在離租車地約300公尺遇上意外，他也表示，對搭乘賞花專車民眾都會提醒靠邊行駛與注意安全，加上公路花園內車速都不快，對於發生嚴重傷亡則感到震驚。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 議員資格飛了！就為了一張罰單
- 蝶戀花創辦人周比蒼道歉：人車都不關友力的事
- 50黑衣人聚集酒店疑要滋事 見警辯稱：慶生
- 農會選舉再爆賄選 學甲候選人坦承一票2千
- 遊覽車救難人員 透露車禍現場靈異事件...
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 婦聯會黨產風波辜嚴倬雲喊冤 府：落實轉型正義
- 喵星人搭掃地機器人出巡 下一秒卻GG了
- 紙風車劇團 新竹苗栗溫暖巡迴
- 東港高中擴編首屆 學測創佳績
- 全國家禽禁宰7天 雲林屠宰場備貨2倍
- 基層農會19日改選 林揆指示加強查賄
- 澎湖縣中小學聯運開幕 近千名選手同場競技
- MLB》素人幫MVP餵球？ 真實身分讓布萊恩嚇傻（影音）
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 李全教賄選仍判有罪 國民黨聲援質疑政治迫害
- 2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5
- 嘉縣1未登記禽場 飼主涉棄置死禽
- 開南產學合作 高職生領薪超過30K
- MLB》新球季加練一壘 殷仔搭檔不打經典賽
- NBA》這球犯規？ 巴特勒「罰球」絕殺讓塞隊超不滿（影音）
- 媒合閒置農地種黑豆 活化沿海土地並增加就業機會
- 春節休假 台鐵認定35人有請假
- 不想讓亡母擔心 單親生拚出滿級分
- 2017日內瓦錶展專輯5：大複雜競技4
- 超罕見！ 她竟有7顆脾臟
- 以巴衝突解方 川普不堅持「兩國方案」
- 建中71%拿頂標 北一女近69%
- 公教軍警總會盼整合一人 與洪秀柱競爭
- 張永成反擊 斥蘇治芬糟蹋農會
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 全美串聯無移民日
- 宜縣國光客運老舊 8月前汰換20輛低地板公車
- 林英傑「裝小」登板 7球收拾三兄弟
- 全球最長蜈蚣陣開館 今遶境
- 義20萬桶核廢倒台海？ 原能會初步調查出爐
- 推動無煙囪工業 苗縣再增5處「借問站」
- 《竹苗鬧天穿》苗栗9鄉鎮 有吃有玩活動一籮筐
- 白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天
- 紐約時裝週都會感 俐落Michael Kors 剛柔並濟
- 檢舉山老鼠 林務局補助大學生
- 反年改喊能撈就撈、搞垮政府 鄉民：KMT正常發揮
- 汪笨湖走了 阿扁悲歎情義永誌
- 川普個人記者會開砲 怨接爛攤子還轟媒體
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：田尾公路花園賞花協力車被撞 祖孫三代1死2傷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分