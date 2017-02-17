打人還說自己撞 監視器還原真相

2017-02-17 14:57

［記者楊政郡／台中報導］台中市西屯區一處社區公寓大樓，蘇姓住戶不滿委外收垃圾時間突然提早，造成他的不便，撥電話向社區總幹事詢問後，因總幹事逕掛電話激怒，氣得一路怒罵下樓，衝到社區警衛櫃台內勒住總幹事脖子，社區安全委員到場勸架，最後總幹事受傷提告，蘇某被依傷害罪判處3月徒刑。

判決書指出，住在西屯區「櫻花園邸社區」的蘇姓住戶，104年6月間因社區委外收垃圾時間突然提早，從9點半改為7點半，蘇某感到不便而向總幹事質問，總幹事回答是環保公司該班員工受傷，1、2個月才能恢復工作，因由別人代班，必須提早收垃圾。

蘇某顯然不滿意，在電話中怒罵總幹事，總幹事率性掛電話，引起蘇某更不滿，衝下樓闖進警衛櫃台，對總幹事有推、拉等身體騷擾，總幹事儘量閃避，蘇某仍出手勒住總幹事脖子，造成其右頸多處瘀血。

後來總幹事請社區安全委員凌某下樓，凌某想辦法將兩人隔開、勸架，蘇某再次闖入櫃檯區，出手抓總幹事的手臂，又造成右前臂挫傷、瘀血，凌委員最後把蘇某拉出櫃台，總幹事則報警處理。

蘇某辯稱是總幹事出手要撞他自己受傷，他可是只站在一旁。

法官調閱監視器錄影內容，證明蘇某出手抓、推、毆打總幹事，反而是總幹事一直在閃避蘇某，總幹事供詞與監視器內容相符，蘇某犯行明確。