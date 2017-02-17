啃幼齒 硬從「後面」來 廚師賠20萬和解獲緩刑
2017-02-17 16:56
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名黃姓廚師去年剛滿18歲，從網路認識年僅15歲的國中少女「阿美」，兩度和少女發生性關係，卻違反少女意願從「後面」來，少女喊「肛門痛」才喊停，少女父親事後知情提告，黃姓廚師賠20萬元和解，少女與父親撤告並同意法官判黃男緩刑；高雄地院今依強制性交罪，判他應執行有期徒刑2年，緩刑3年，逃過牢獄之災。
判決指出，19歲的黃姓廚師，去年3月間從網路認識剛未滿16歲的女網友阿美（化名），先後於同年3月7日和10日凌晨前往少女住處見面，黃男趁和少女躺在床上聊天時，親吻少女並手撫摸少女胸部，再將少女衣物褪去，雖未違反少女意願進一步發生性關係。
不過，黃男兩度違反少女意願，從少女「後面」來，少女喊「肛門疼」才拔出。
後來被少女父親知悉，報警提告，但高雄地院審理時，黃男賠款20萬元與少女及其父親和解，被害人同意法官判黃男緩刑。法官審酌黃男犯案時剛滿18歲，血氣方剛，且雙方是合意發生性關係，違反少女意願從後面來時間短暫，因此判他有期徒刑2年，緩刑3年。
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