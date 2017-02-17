| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田水雉園區水鴨驗出H5N6 今起休園14天 淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救 國道一號廂型車火燒車 現場濃煙密布
 首頁 > 社會

尿急不顧車掉進海裡 海底空車嚇壞民眾

警消將沉入海底的車輛吊起，循線找到梁姓車主。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-17  13:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名53歲的梁姓男子，本月6日晚間駕車行經三芝後厝漁港時，因一時尿急將車臨停，下車如廁時忘記拉手煞車，上完廁所回來才發現車子掉進海裡，家住新莊的梁男返家後卻遲未處理海底的車輛；今日上午8時許，附近民眾發現海面上有冒油情形，細看後發現海底有輛空車，嚇得連忙報案，警消將車吊起後循線找到梁姓車主，確認無人受困情事。

警方表示，上午將車輛吊起後便持續連繫梁姓車主，同時陸續配合海巡、消防隊員進行搜尋，擔心有民眾受困，不敢輕忽，所幸上午11時許聯絡到梁男，確認並無其他民眾需要救援，梁男表示，本來想有空時再來將車輛吊起，但因為忙碌拖到今天還沒處理。

廣告
  • 警消下水搜尋是否有民眾受困。（記者王宣晴翻攝）

    警消下水搜尋是否有民眾受困。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消將沉入海底的車輛吊起，循線找到梁姓車主。（記者王宣晴翻攝）

    警消將沉入海底的車輛吊起，循線找到梁姓車主。（記者王宣晴翻攝）

  • 警消將沉入海底的車輛吊起，循線找到梁姓車主。（記者王宣晴翻攝）

    警消將沉入海底的車輛吊起，循線找到梁姓車主。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：尿急不顧車掉進海裡 海底空車嚇壞民眾


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.