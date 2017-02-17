尿急不顧車掉進海裡 海底空車嚇壞民眾

警消將沉入海底的車輛吊起，循線找到梁姓車主。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-17 13:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名53歲的梁姓男子，本月6日晚間駕車行經三芝後厝漁港時，因一時尿急將車臨停，下車如廁時忘記拉手煞車，上完廁所回來才發現車子掉進海裡，家住新莊的梁男返家後卻遲未處理海底的車輛；今日上午8時許，附近民眾發現海面上有冒油情形，細看後發現海底有輛空車，嚇得連忙報案，警消將車吊起後循線找到梁姓車主，確認無人受困情事。

警方表示，上午將車輛吊起後便持續連繫梁姓車主，同時陸續配合海巡、消防隊員進行搜尋，擔心有民眾受困，不敢輕忽，所幸上午11時許聯絡到梁男，確認並無其他民眾需要救援，梁男表示，本來想有空時再來將車輛吊起，但因為忙碌拖到今天還沒處理。