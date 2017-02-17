（驚世片）「月有陰晴圓缺」 周比蒼記者會5大經典語錄
2017-02-17 13:55
周比蒼的強勢言論惹爭議。（記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花賞櫻團發生重大車禍，今天蝶戀花與友力聯合召開記者會。雖然蝶戀花實際負責人周繼弘與創辦人周比蒼出面2度鞠躬致歉，但周比蒼的強硬言論，讓網友痛批「完美慣老闆」。
周比蒼在記者會5大經典語錄如下：
一、周比蒼談起遊覽車車禍時，說「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全，但願人長久，千里共嬋娟，我很不好意思發生這種事。」
二、周比蒼被問到罹難康姓駕駛有無過勞問題時，竟然說大年初一到初五公司都有給雙薪，「人為財死，鳥為食亡」是自古以來的事情。
三、周比蒼發言惹怒罹難司機的姊姊，怒嗆周比蒼都在說假話，周比蒼強勢回應說：「那我不要講了」。
四、周比蒼透露，司機說他為了房貸需要錢，他還私下借康15萬，「我本來不願意講，人都死了，這15萬我這邊都有證據，他都有簽字給我，人死了債都爛了，我現在只是稍微透露一下。」
五、被質疑為何遲至今日才出面說明，周比蒼說：「我出來如果說沒辦法解決，被罵來罵去，也於事無補，我必須先謀定而後動，我的處事就是這樣，我不是要逃，根本逃不掉！」這時候現場家屬怒嗆：「就是因為逃不掉，你現在才出來阿！」周比蒼回答：「你講這什麼話！」
周比蒼言論在PTT引發網友熱烈討論，多數網友痛批「狂!幾乎把台灣慣老闆的精髓全演出來了」、「完美慣老闆 就是他」、「爛命一條，要就拿去的賴皮狀態」，有人則諷「道歉記者會結果得罪更多人，不簡單」、「了不起 負責」。
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