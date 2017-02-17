漢堡店員遭絞肉機斷4指 老闆賠100萬獲緩刑

2017-02-17 14:10

〔記者張文川／台北報導〕台北市中山北路二段巷內一家知名美式漢堡餐廳，前年10月發生意外，洪姓男員工右手被捲進絞肉機，食指到小指4根手指慘遭截肢，餐廳梁姓老闆被控業務過失重傷害罪，台北地院審理期間勞資達成和解，梁老闆賠償100萬元，法官輕判梁男拘役50天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

判決指出，受傷的洪姓員工案發時已在該餐廳工作1年半，他指控就職時老闆只以口頭教他如何操作絞肉機，沒給他看說明書，以往遇到碎肉卡住或黏在機器入口周圍時，員工都是徒手調整肉的位置，沒有使用專用的壓肉棒。

另外4名員工在偵查時也都做證說，老闆只簡單口述講解絞肉機的用法，沒有操作守則和SOP，操作時很少使用壓肉棒，都是用手把卡到的肉撥進洞裡；梁老闆也承認沒提供說明書和作業準則給員工，他自己也認為可以徒手處理卡住的碎肉。

法官考量審理期間雙方和解，梁男願先賠償部份損害100萬元，納入將來民事求償金額，差額少補、多不退，雙方達成合意，洪男同意讓梁男緩刑。