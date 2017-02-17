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現金買票？ 二崙農會職員及代表候選人交保

2017-02-17  13:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署偵辦農會賄選，查獲雲林縣二崙鄉農會疑似有農會女職員，以現金替廖姓代表候選人買票，經兵分多路搜索並傳訊廖女等15人，昨晚漏夜偵辦，查扣疑似賄款3000元及廖姓代表候選人宣傳單、宣傳打火機，今天依違反農會法，將廖女等人分別以10萬至2萬元不等交保。

雲林地檢署掌握雲林縣二崙鄉農會選舉疑似有現金賄選，昨天由檢察官黃立夫指揮雲林縣調查站、調查局中部地區機動工作站、西螺警分局員警，搜索廖姓農會代表候選人住處、二崙鄉農會辦公室，及涉案廖姓農會職員、李姓樁腳等人住處，並傳喚15人到案說明。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華指出，檢方查獲廖姓女農會職員拿3000元現金，及廖姓代表候選人宣傳單、打火機，交給廖姓代表候選人的樁腳李姓婦人，再由李婦交給陳婦，由陳婦轉交給具有此次農會會員投票資格的先生，並查扣現金3000元及廖姓代表候選人宣傳單、打火機。

檢方漏夜偵辦，今天將廖姓女農會職員等5人，依違反農會法農會選舉行收賄罪嫌，分別諭令以10萬元至2萬元不等交保候傳，其餘人請回，並擴大偵辦中。

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  • 雲林地檢署昨查獲雲林縣二崙鄉農會疑現金賄選案。圖為雲林縣長李進勇（右2）日前與雲林地檢署檢察長鄭銘謙（中）等人共同宣誓反賄選。（資料照，記者黃淑莉攝）

    雲林地檢署昨查獲雲林縣二崙鄉農會疑現金賄選案。圖為雲林縣長李進勇（右2）日前與雲林地檢署檢察長鄭銘謙（中）等人共同宣誓反賄選。（資料照，記者黃淑莉攝）

  • 雲林檢方查扣疑似賄款3000元。（記者廖淑玲翻攝）

    雲林檢方查扣疑似賄款3000元。（記者廖淑玲翻攝）

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