「做嬤，就要帶孫｣ 隔代教養嬤揪心謝警
2017-02-17 13:37
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市近三年尋獲中輟學生共計1345人，為六都之最，日前旗美地區一名由阿嬤隔代教養的15歲少女「小華」逃學離家，經高市少年警察隊尋獲後，小隊長陳映潔輔導發現，少女與疑有施用毒品的朋友往來，為避免少女染毒，日前得知她與小天、小明2名少年有約，主動查訪，當場查獲用過的毒咖啡包，2少年坦承施用二級毒品咖啡包，經警方告誡後，承諾願戒毒。少女阿嬤接獲警方通知，再三點頭表示感激。
經警方深入調查發現，少女小華、小明係都是單親家庭，小華母親改嫁，從小就與祖母相依為命，家庭經濟都是由祖母做臨時工及靠政府低收入補助維生，小華不喜歡讀書，祖母亦因年紀大無力管教，致使小華經常逃學、逃家與校外朋友四處鬼混，結交到有施用毒品之男朋友，才會染上毒品惡習。
小華祖母在接獲警方通知時連忙趕到現場，脫口吐出一句「做豬，就要吃餿；做嬤，就要帶孫｣的俗諺，隱約訴說著宿命的無奈，卻也一語道盡傳統觀念中托育責任的歸屬，對於警方尋獲小華並及時阻止其沾染毒品，揪著心點頭感謝，全案本隊完成相關程序後送請臺灣高雄少年及家事法院審理。
高雄市近三年尋獲中輟學生共計1345人，為六都之最 （103年316人、104年431人、105年598人）。
少年警察隊代理隊長陳俊吉表示，中輟學生不僅是教育問題，也易衍生少年犯罪（吸毒）及被害問題，少年隊將持續要求所屬加強執行中輟學生協尋，深入了解中輟原因、交友情形及經濟來源，從中瞭解被幫派分子利用從事不法行為（販賣毒品）或受幫派介入控制之情事。
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