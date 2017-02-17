農會選舉再爆賄選 學甲候選人坦承一票2千

2017-02-17 13:01

〔記者王捷／台南報導〕南檢連續查獲兩件農會選舉賄選案，黑金組檢察官陳擁文接獲線報，查出學甲地區有賄選情勢，傳喚十多名農會會員到場，經隔離訊問後，有會員坦承收到候選人交付的賄款，並繳回賄款現金1萬元，另李姓農會代表候選人跟檢方坦承，以一票2千元的代價賄選，訊後李男以3萬元交保。

南檢連偵破兩件農會賄選案，昨黑金組檢察官陳擁文指揮市調處、學甲分局持搜索票直搗李姓候選人家中。

檢方指出，陳擁文檢察官在日前接獲線報後，立即展開追查，由於這件賄選案，還可能牽扯其他賄選情事，因此查獲細節不便透露，全案傳喚十多位會員，經檢察官訊問後，全都無保請回，李姓候選則3萬元交保候傳，將進一步擴大偵辦，循線追查有無其他不法情事。另外，李姓候選人坦承，有以一票2000元的代價買票。