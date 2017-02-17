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男子路邊交槍 桃警逮人搜出美製突擊步槍

2017-02-17  13:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］49歲潘姓男子有妨害自由、恐嚇、公共危險等前科，昨天他將身上藏有的長、短槍，交付給45歲張姓友人寄放，交槍過程早被警方盯上，警方分兵兩路攔截潘嫌、張男，搜出槍枝時赫見一把美製突擊步槍及土耳其製短槍、子彈215發。

桃園市刑大表示，接獲潘男擁槍自重情資後，會同大園警方、刑事局及海巡署花蓮查緝隊共同偵辦，昨天埋伏跟監發現潘男駕車到桃園市大園區國際路，將持有的長、短槍交給張男後離去，警方見時機成熟攔截逮人，在張嫌車上搜出槍枝，長槍為美國佛羅里達州軍火公司Spike's Tactical所製造的突擊步槍，短槍則為土耳其製Zoraki925型短槍，另有子彈215發。

潘嫌坦承將該批槍彈交給張嫌寄藏，警方報請桃園地檢署檢察官核發拘票當場拘提，訊後依槍砲罪嫌將兩人移送法辦。

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  • 桃警在張男車上搜出潘嫌寄放的槍枝，赫見美製突擊步槍。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃警在張男車上搜出潘嫌寄放的槍枝，赫見美製突擊步槍。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃警在張男車上搜出潘嫌寄放的槍枝。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃警在張男車上搜出潘嫌寄放的槍枝。（記者鄭淑婷翻攝）

  • 桃警在張男車上搜出潘嫌寄放的槍枝。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃警在張男車上搜出潘嫌寄放的槍枝。（記者鄭淑婷翻攝）

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