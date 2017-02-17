內線交易獲利234萬 凌耀科技經理認罪判緩刑
2017-02-17 15:09
〔記者陳慰慈／新北報導〕上櫃公司電子公司凌耀科技，103年7月與美商在台子公司威世光電宣布合併，凌耀科技研發部黃姓經理得知訊息後，知道公司股票會漲，竟立刻回補78張融券，藉此規避234萬元損失，因黃男無前科，坦承犯行並繳回犯罪所得234萬餘元，新北地院依內線交易罪判他有期徒刑1年7月，緩刑3年，另需上繳國庫12萬元，仍可上訴。而凌耀科技已於103年12月31日下櫃。
103年7月11日，凌耀宣布與威世光電進行合併，威世光電以溢價2成的每股139元收購凌耀；合併後，凌耀為消滅公司並下市，台灣威世光電則為存續公司，但對外公司名稱仍是「凌耀」。
因合併後凌耀核心員工將留任，凌耀施姓總經理因此於兩公司宣布合併前2天，告知黃男此事，然黃男之前於凌耀股價100元左右、已賣出78張融券，黃男因此於7月9日回補，合併案公布後，股價漲至139元區間，黃男不法獲利234萬餘元。
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