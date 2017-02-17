未銷單讓議員資格飛了 林武忠要提非常上訴

2017-02-17 12:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因一起纏訟10多年的交通罰單銷單案，高雄市議員林武忠遭最高法院判處有期徒刑1年6月，緩刑4年，將喪失議員資格。對此，林武忠十分不滿，強調將提非常上訴。

根據最高法院宣判，林武忠替計程車司機做選民服務，要求警方銷毀罰單，維持高雄高分院更四審見解，依貪污治罪條例圖利罪，判處有期徒刑1年6月、褫奪公權2年、緩刑4年，並須支付國庫8萬元，全案定讞，林武忠雖可免坐牢但將喪失議員資格。

林武忠從政30多年，曾擔任過4位立委的助理，並連任4屆高雄市議員，他抨擊這是全台首例因為民服務遭判刑的案例，過幾天將召開記者會反擊，並提非常上訴。

林武忠強調，這5位民眾拿著交通罰單到他服務處，他也不認識5人，助理受理陳情後，傳真到交通大隊，他從未恐嚇、施壓警方，根本是被冤枉的。

林武忠說，自己從政30多年，「以前哪個立委服務處不接受這種選民服務？」一位高雄地院審判長，曾把他的案例拿出來在律師學員課堂上講，還強調判他有罪十分牽強，別的民意代表也有這種選民服務，卻都沒事，這根本是一國兩判。