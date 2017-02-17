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男保全拐少女回家嘿咻 搞大少女肚子被判刑2年

2017-02-17  12:11

〔記者林嘉東／基隆報導〕男保全員見14歲國中女學生小瑜（化名）身材姣好，死纏爛打半年，終把小瑜拐回家過夜嘿咻，直到小瑜被媽媽發現懷孕才東窗事發。基隆地院依與少女為性交罪判他2年徒刑。

擔任基隆市某社區保全的39歲莊姓男子，104年9月間在網路結識，年僅14歲的國中少女小瑜（化名）。莊見小瑜雖未成年，但身材姣好，多次邀少女到他家過夜，遭小瑜拒絕。

2人交往半年後，小瑜終於抵擋不了莊連續攻勢，騙媽媽去同學家讀書過夜，赴約至莊男家過夜。

莊將小瑜帶回基隆市暖暖區碇內住家後發生第一次性行為，之後，小瑜又以要到同學家讀書過夜為由外出過夜，共4次。

直到去年5月，小瑜被母親發現懷孕，氣到帶女兒至婦產科墮胎，並控告莊性侵女兒。

檢警調查時，莊解釋，他們是兩情相悅下發生性行為，他並未強迫小瑜，是真心愛小瑜。

法院認定，莊與少女性交4次，依與少女為性交罪，合併判他2年徒刑，緩刑4年，期間須付保護管束，仍可上訴。

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  • 男保全員拐14歲國中女學生小瑜（化名）回家過夜嘿咻，直到小瑜被媽媽發現懷孕才東窗事發。基隆地院依與少女為性交罪判他2年徒刑。（記者林嘉東攝）

    男保全員拐14歲國中女學生小瑜（化名）回家過夜嘿咻，直到小瑜被媽媽發現懷孕才東窗事發。基隆地院依與少女為性交罪判他2年徒刑。（記者林嘉東攝）

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