50黑衣人聚集酒店疑要滋事 見警辯稱：慶生

2017-02-17 12:20

〔記者黃建華／高雄報導〕新興區一家酒店股東先前與酒客有糾紛，昨晚酒客揚言要撂人談判，約50名男子湧入該酒店，警方獲報「有黑衣人要滋事」，緊急派出快打部隊前往，先在一樓電梯盤檢十多男子，隨後又發現酒店內某包廂有30人「擠」在一間，見警辯稱要幫朋友慶生，警方告誡不可滋事並喝令離去，警方後續將追查帶頭者與幕後教唆者。

新興分局昨（16）日21時許接獲110勤務中心報案，指稱轄區內某商業大樓酒店內有多名黑衣人聚集，疑似意圖滋事。警方立即調動線上快打部隊到場。警方到場後，在該處大樓一樓發現有十餘名可疑男子正準備搭電梯上樓，便一一盤查資料；後警方再進入酒店內臨檢時，更發現一包廂內有約30名可疑男子「擠」在包廂內，該群人雖向警方辯稱是要位朋友「慶生」才聚集，但不被警方採信，仍仔細盤查每個人身分，並嚴正告誡現場人員切勿滋事。

經了解現場黑衣人未有人承認係帶頭者，均表示到場為朋友慶生，但酒店員工僅表示係酒店某股東在外與他人有糾紛，昨（16）日雙方約在酒店內見面，惟吳姓股東並未現身，因現場未有暴力情形，警方對現場聚眾黑衣人一一盤查身分，並喝令聚眾黑衣人離開，現場黑衣人見到大批警力到場，只能倖倖然散夥離去。而警方為求謹慎，在黑衣人離去後仍於現場周遭戒備守候。並將循線追查該群黑衣人幕後主使以及是否涉及不法。