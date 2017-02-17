| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道三號驚傳遊覽車火燒車 乘客全數疏散
 首頁 > 社會

談駕駛過勞？ 蝶戀花老董：人為財死，鳥為食亡

中華民國遊覽車客運商業同業公會聯合會理事長魯孝亞（中）17日邀請蝶戀花負責人周比蒼（右二）、周繼弘（右）與友力負責人黃河清（左）說明近日社會各界疑慮與問題並鞠躬道歉。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17  12:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社、友力通運公司及遊覽車、旅行社公會今日共同對外開記者會說明，對於康姓駕駛是否有過勞的情況，蝶戀花雖秀出司機班表，但當中1月27日至2月9日司機連續14天都要上班，創辦人周比蒼竟說，除夕到初五上班都有給駕駛2倍薪水，許多駕駛都自己不休假，人為財死鳥為食亡，且2月10日有休息，認為連續上班跟事故沒有關聯。

蝶戀花秀出的康姓駕駛班表當中，休假日只有1月5日、14日、15日、23日、24日、26日、2月10日，當中1月5日還被要求去檢驗車輛。值得注意的是1月26日後連續14天都沒有休假，已明顯違法勞基法規定，且可能有過勞情況。

對於休假日是否不符合規定、出事當日是否有超過工時問題，及家屬質疑蝶戀花不讓駕駛請假休息問題。蝶戀花負責人周繼弘說，事故當日旅行社推出武陵賞櫻行程安排，是9點10分從公司門口出發，1點抵達武陵農場，4點30分集合回台北，經宜蘭停車享用晚餐後，才再開車返回台北；駕駛連續工作14天，周比蒼則說是駕駛想賺除夕到初五一天3600元的薪水。

至於是否不讓駕駛請假，周比蒼說沒有不讓誰請假的問題，旗下還有10多位駕駛，可以去問一下哪位駕駛想請假會不被准許，寧願調外車也會讓司機休假。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友力 周比蒼 蝶戀花 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆 過勞
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：談駕駛過勞？ 蝶戀花老董：人為財死，鳥為食亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.