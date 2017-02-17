談駕駛過勞？ 蝶戀花老董：人為財死，鳥為食亡

中華民國遊覽車客運商業同業公會聯合會理事長魯孝亞（中）17日邀請蝶戀花負責人周比蒼（右二）、周繼弘（右）與友力負責人黃河清（左）說明近日社會各界疑慮與問題並鞠躬道歉。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17 12:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花旅行社、友力通運公司及遊覽車、旅行社公會今日共同對外開記者會說明，對於康姓駕駛是否有過勞的情況，蝶戀花雖秀出司機班表，但當中1月27日至2月9日司機連續14天都要上班，創辦人周比蒼竟說，除夕到初五上班都有給駕駛2倍薪水，許多駕駛都自己不休假，人為財死鳥為食亡，且2月10日有休息，認為連續上班跟事故沒有關聯。

蝶戀花秀出的康姓駕駛班表當中，休假日只有1月5日、14日、15日、23日、24日、26日、2月10日，當中1月5日還被要求去檢驗車輛。值得注意的是1月26日後連續14天都沒有休假，已明顯違法勞基法規定，且可能有過勞情況。

對於休假日是否不符合規定、出事當日是否有超過工時問題，及家屬質疑蝶戀花不讓駕駛請假休息問題。蝶戀花負責人周繼弘說，事故當日旅行社推出武陵賞櫻行程安排，是9點10分從公司門口出發，1點抵達武陵農場，4點30分集合回台北，經宜蘭停車享用晚餐後，才再開車返回台北；駕駛連續工作14天，周比蒼則說是駕駛想賺除夕到初五一天3600元的薪水。

至於是否不讓駕駛請假，周比蒼說沒有不讓誰請假的問題，旗下還有10多位駕駛，可以去問一下哪位駕駛想請假會不被准許，寧願調外車也會讓司機休假。