玉里海產店火警 瘖啞女洗碗工嗆昏送醫

花蓮玉里海產店火警，濃煙直竄天際，警消全力控制火勢、並救出嗆昏的女洗碗工。（消防局提供）

2017-02-17 11:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮玉里鎮中華路一家平房式的鐵皮木造海產店，今天上午9點11分冒出巨大濃煙直竄天際，附近鄰居嚇到打119求救，消防局派出6個分隊30多名警義消前往灌救，在火場內救出遭濃煙嗆昏、失去呼吸心跳的20歲瘖啞女洗碗工，幸而到醫院急救後已恢復呼吸心跳！

玉里中華路這家海產店營業多年，上午突然冒出濃煙及火花，附近鄰居見狀急忙報案，消防局第三大隊長呂冠辰說，抵達時火勢已擴大，佈水線深入搶救，起初鄰居表示屋內沒人，但後來才又得知「後面房間住一位女洗碗工」！

警義消搜救小隊從木造鐵皮屋後方鑽洞，企圖進入屋內，卻因屋內木造隔間太複雜無法深入，繼而另找水泥牆強行鑽洞進入屋後房間，當時房間還沒遭到火勢波及，女洗碗工並未受傷，但已在床上被濃煙嗆昏，且無呼吸心跳，救出送醫急救；女子被救出後，房間則因開洞灌入新鮮空氣後，反而引火進入而焚毀，火勢至上午11時左右撲滅。

邱姓老闆稍後趕到火場，看到海產店付之一炬相當傻眼，他說，海產店昨天很早就休息了，他一大早就出門鳳林，且昨晚瓦斯都有關閉，出門前還有檢查，擔心可能是店內電線走火！

而海產店後方的女員工則是一名瘖啞女子，因沒有家人無依無靠，見她可憐收留她擔任洗碗工，在店舖後方整理一間房讓她住宿。

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