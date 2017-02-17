國道三號驚傳遊覽車火燒車 乘客全數疏散

2017-02-17 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕國道三號6.6K七堵路段今日上午驚傳遊覽車火燒車，幸好駕駛反應迅速停靠路邊並疏散乘客，沒有任何傷亡傳出。

據《三立新聞》報導，該輛遊覽車在行進間突然從後面冒煙，駕駛發現後將車輛停在路旁並引導民眾下車，接著便拿起滅火器撲滅火勢，幸好火勢沒有擴大，車上的旅客雖然受到驚嚇但也是虛驚一場。至於起火原因疑似是漏油起火，還有待相關單位調查。