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被追債派出所前砸車 嫌犯曾偷台大「磯小屋」

2017-02-17  13:17

〔記者邱俊福／台北報導〕男子宋藍田因購車債務糾紛，遭對方梁姓等3名男子駕車尾隨，隨即跑至北市警大安分局和平東路派出所外，持預置在車內的球棒砸損梁男車輛玻璃，案發後警方將雙方4人帶回偵辦，才發現宋嫌原來是去年間行竊台灣大學「磯小屋」古文物被送辦的竊嫌。

警方調查，去年間，有松聯幫背景、綽號「小飛」的男子宋藍田，得知台灣大學「磯小屋」收藏日本時期「台灣蓬萊米之父磯永吉」遺留的古文物，深夜踹開磯小屋的木門，竊取老黃銅顯微鏡等7件文物，當時被逮時辯稱磯小屋未設置保全系統，認為台大未妥善保管，才將文物帶走收藏。

今天凌晨3時30分，宋男在北市和平東路與溫州街口一處廢墟，正駕車離開時，遭一輛白色轎車尾隨討債，宋男竟將轎車停在派出所前，報案表示被人毆打，隨即跑至派出所外持預置在車內的球棒砸損梁男所駕駛車輛玻璃，另車上乘客有王姓、陳姓男子2人。

員警見狀立即以優勢警力上前制止，並逮捕雙方人員，並於梁男車上查獲電擊棒、束帶及刀械等違禁物品，並於同行陳男隨身包查獲毒品吸食器，全案均依現行犯逮捕，不久警方又赴宋男停留的廢墟查察，查獲安非他命與吸食器。全案雙方分依傷害、強制、毀損與毒品，依法移送偵辦。

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  • 男子宋藍田等4人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

    男子宋藍田等4人被送辦。（記者邱俊福翻攝）

  • 警方起獲電擊棒、束帶、刀械、球棒，以及毒品吸食器等贓證物（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲電擊棒、束帶、刀械、球棒，以及毒品吸食器等贓證物（記者邱俊福翻攝）

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相關關鍵字： 債務糾紛 磯小屋 糾紛
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