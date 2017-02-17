| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
官田水雉園區水鴨驗出H5N6 今起休園14天 淡水3間工廠陷入火海 警消趕赴灌救 國道一號廂型車火燒車 現場濃煙密布
 首頁 > 社會

房地產商偷吃投顧正妹 偷拍性愛片曝光竟吞記憶卡...

學妹察覺遭鄭男偷拍性愛影片，且查看記憶卡時，竟發現鄭男早有家室。（資料照，記者王捷攝）

2017-02-17  13:13

〔記者錢利忠／台北報導〕鄭姓男子婚後到香港從事房地產，難忘大學時代曾與他搞曖昧的學妹，多次從香港回台與她私會，兩人在五星級飯店溫存期間，學妹卻察覺遭鄭男偷拍性愛影片，且查看記憶卡時，竟發現鄭男早有家室，氣得提告妨害秘密及性侵；台北地檢署認為雙方是合意性交，僅依妨害秘密罪將鄭男起訴，性侵部分則不起訴。

去年6月間，鄭男瞞著妻子從香港返台，與學妹相約到五星級飯店幽會，兩人完事後躺在床上溫存，學妹卻發現床前方的電視出現閃光，查看後發現是鄭男的HTC攝影機，氣得查看記憶卡，卻發現裡頭還有其他女人與小孩的照片，她這才驚覺鄭男已婚。

學妹不甘心被鄭男玩弄，要求查看記憶卡內所有影像內容，卻遭鄭男拒絕，氣得報警告鄭男妨害秘密及性侵；鄭男卻在警方調查時，將記憶卡一口吞進肚子裡，意圖滅證，警方立即向檢察官報請指揮，前往飯店查扣其手機等隨身物品，並在床頭找到另一支正在錄音的手機。

檢警勘查鄭男的2支手機，發現裡頭有兩人的性愛偷拍影片，以及女方呻吟時嬌喊：「你弄得我好濕喔，討厭！」的錄音檔案，認定兩人是合意性交，鄭男未涉及性侵，但鄭男偷拍兩人性愛過程的舉動，則已涉妨害秘密。

鄭男承認偷拍，卻辯稱學妹愛慕虛榮，常會拿其他男人送的禮物炫耀，還嫌他的禮物不好，他擔心學妹以後拿兩人通姦的事情要脅討錢，才會偷拍性愛影片自保。怨學妹翻臉不認人的鄭男，之後也反控學妹誣告。

學妹則稱鄭男隱瞞已婚，還承諾要娶她，她才會答應鄭男追求，被騙上床。檢方認為女方並不知道鄭男已婚，且確實遭鄭男偷拍，並不構成誣告。據悉，畢業於國立大學的兩人，學經歷出眾，且在投顧公司上班的女方，外貌及氣質動人，身材也不輸給模特兒或藝人。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷拍 性愛影片
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：房地產商偷吃投顧正妹 偷拍性愛片曝光竟吞記憶卡...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.