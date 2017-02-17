房地產商偷吃投顧正妹 偷拍性愛片曝光竟吞記憶卡...

學妹察覺遭鄭男偷拍性愛影片，且查看記憶卡時，竟發現鄭男早有家室。（資料照，記者王捷攝）

2017-02-17 13:13

〔記者錢利忠／台北報導〕鄭姓男子婚後到香港從事房地產，難忘大學時代曾與他搞曖昧的學妹，多次從香港回台與她私會，兩人在五星級飯店溫存期間，學妹卻察覺遭鄭男偷拍性愛影片，且查看記憶卡時，竟發現鄭男早有家室，氣得提告妨害秘密及性侵；台北地檢署認為雙方是合意性交，僅依妨害秘密罪將鄭男起訴，性侵部分則不起訴。

去年6月間，鄭男瞞著妻子從香港返台，與學妹相約到五星級飯店幽會，兩人完事後躺在床上溫存，學妹卻發現床前方的電視出現閃光，查看後發現是鄭男的HTC攝影機，氣得查看記憶卡，卻發現裡頭還有其他女人與小孩的照片，她這才驚覺鄭男已婚。

學妹不甘心被鄭男玩弄，要求查看記憶卡內所有影像內容，卻遭鄭男拒絕，氣得報警告鄭男妨害秘密及性侵；鄭男卻在警方調查時，將記憶卡一口吞進肚子裡，意圖滅證，警方立即向檢察官報請指揮，前往飯店查扣其手機等隨身物品，並在床頭找到另一支正在錄音的手機。

檢警勘查鄭男的2支手機，發現裡頭有兩人的性愛偷拍影片，以及女方呻吟時嬌喊：「你弄得我好濕喔，討厭！」的錄音檔案，認定兩人是合意性交，鄭男未涉及性侵，但鄭男偷拍兩人性愛過程的舉動，則已涉妨害秘密。

鄭男承認偷拍，卻辯稱學妹愛慕虛榮，常會拿其他男人送的禮物炫耀，還嫌他的禮物不好，他擔心學妹以後拿兩人通姦的事情要脅討錢，才會偷拍性愛影片自保。怨學妹翻臉不認人的鄭男，之後也反控學妹誣告。

學妹則稱鄭男隱瞞已婚，還承諾要娶她，她才會答應鄭男追求，被騙上床。檢方認為女方並不知道鄭男已婚，且確實遭鄭男偷拍，並不構成誣告。據悉，畢業於國立大學的兩人，學經歷出眾，且在投顧公司上班的女方，外貌及氣質動人，身材也不輸給模特兒或藝人。