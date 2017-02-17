偷女內衣塞內褲 怪賊遭警民合逮

2017-02-17 12:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣21歲的許姓男子大白天將民眾曬在屋旁的女性內衣偷走，直接塞進自己的內褲裡，結果當場失風被逮，全案依竊盜罪嫌移送。

屏東縣潮州警分局調查，家住屏東縣枋寮鄉的21歲許姓男子（無前科），最近在來義鄉一處工地工作，昨天下午3時許，閒逛至來義鄉丹林村旁空地，發現空地上有民眾晾曬的女性衣物，竟在光天化日之下，趁四處無人時徒手行竊。

竊嫌將該女性內衣藏到自己的內褲時，立即被屋主發現出聲喝止，恰巧來義分駐所所長陳俊宏、警員邱曉華巡邏經過，警民合力將竊嫌當場逮捕，帶回分駐所偵辦，全案依一般竊案現行犯移送屏東地檢署偵辦。