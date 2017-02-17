前員工怒告散布不實重訊 施振榮獲不起訴

2017-02-17 12:40

〔記者謝君臨／台北報導〕知名電腦大廠宏碁（2353）前年爆發內線交易，遭檢調搜索約談，當晚宏碁發布重大訊息，指有2名員工疑涉內線，事後，其中一名員工汪島雄一審被判有罪，另名陳姓員工則獲判無罪，陳員不滿公司發布重訊指他涉案，且認為當時涉案不只2員，控告時任董事長施振榮涉違《證券交易法》散布不實重訊；台北地檢署調查後，認定宏碁就當時搜索狀況發布重訊，並無不實，將施不起訴。

檢調調查，宏碁102年第三季大虧逾131億元，前董事長王振堂決定請辭，並訂於同年11月5日下午7時許，公布此重大訊息，宏碁前公關處長兼代理發言人汪島雄得知後，涉嫌勾結證券女業務員羅方汝，在利空消息公布前，透過羅前夫曹晉銘等人帳戶，提前出脫手中持股607張，淨賺137萬餘元，違反證交法。

103年3月18日，新北地檢署出動5名檢察官，指揮調查局台北市調處幹員，前往宏碁汐止總部、高階經理人住居所等14處搜索，並約談汪島雄、陳姓員工、廖姓、李姓、曹姓營業員及楊姓專業投資人等9人到案說明。

104年7月，新北地院合議庭宣判，因汪島雄、羅方汝、曹晉銘坦承犯罪，繳回不法所得，判汪、羅有期徒刑1年10月，緩刑3年；曹有期徒刑1年8月，緩刑2年，陳員則因罪嫌不足獲判無罪。

事後，陳員認為自己並未涉案，且當時涉案的公司內部人不只2人，宏碁當晚卻發布不實重訊，控告時任董事長施振榮涉違《證交法》。

檢察官調查後，發現當時確有搜索汪島雄及陳員辦公室，宏碁是依據現場狀況發布重訊，且在偵查不公開的情況下也無從查證確有幾名員工涉案，認定宏碁並未明知不實卻發布重訊，將施振榮不起訴。