男掛失止付仍遭盜領 郵局自認過失補償損失
［記者楊政郡／台中報導］37歲林男對戴姓友人下藥後，盜取金融卡、存摺等證件，戴某及時醒來向郵局辦理「掛失止付」，及時擋下林嫌盜領，但林嫌竟大膽地持戴某證件，到同一郵局辦理「撤銷掛失止付」，等於辦理止付與撤銷止付，前後不到半小時，龍井區新莊郵局竟未起疑，讓林嫌成功轉帳及盜領64萬8千元，然後與女友到花東二日遊，花得剩下57萬餘元，中華郵局自認有過失，已補償被害人損失，檢方則依強盜、詐欺及偽造文書等罪起訴林嫌。
起訴書指出，男子林秉和從女友處取得安眠藥（氟硝西泮，俗稱FM2），105年7月19日持兩瓶（一瓶有摻FM2、一瓶沒摻）飲料到戴姓友人住處，見面後遞了有摻安眠藥飲料給戴男，自己也喝了一瓶，戴不疑有他打開飲料就喝。
約40分鐘後藥效發作，戴某昏昏沉沉，林某趁機拿走戴某郵局金融卡、台銀金融卡各1張，然後追問密碼，卻因密碼錯誤白跑一趟；林某又回頭來取走戴某郵局存摺、印鑑及身分證，準備上班時間臨櫃提領。
翌（20）日8時戴某清醒，發現金融卡及存摺遺失，上午8時36分到龍井區新莊郵局辦理「掛失止付」；「同一時間」林某正在西屯區永安郵局，以戴某身分辦理「金融卡變更密碼申請書」、「語音轉帳申請書」，全部都辦理完成，萬事皆備，打算從櫃員機提領款項，卻因「止付」而失敗。
郵局人員告知有人已在龍井新莊郵局辦理「止付」，林某立即趕到新莊郵局，約8時59分再次假冒戴某身分辦理「撤銷掛失止付」完成，新莊郵局對前後不到半小時，不同當事人來辦理「止付」及「撤銷止付」，竟毫無起疑！
林嫌完成後，在新莊郵局外櫃員機操作提領14萬8千元及轉帳50萬到自己帳戶，得手後將戴某證件丟棄，並帶著女友到花東二日遊，回家後22日警察上門，在林身上扣到20萬現金，又在帳戶內扣到剩餘37萬9千餘元。
此案郵局自認有過失，已補償被害人損失，也對林嫌提告，檢方依強盜及詐欺、偽造文書等罪起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 喵星人搭掃地機器人出巡 下一秒卻GG了
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 減輕媽媽負擔 新移民之子捨台大
- 直升機今晨首降國防部 馮世寬：為運送補給物資
- 中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
- 學測滿級分 花蓮1人
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 真的好像！ 網友捕獲到女版馬英九
- 川普變招避法律戰 將修改重發旅行禁令
- 李英愛復出之作收視慘跌
- 自殺炸彈客襲擊巴基斯坦聖殿 至少72死250傷
- 白肉雞除外 家禽今起禁宰禁運7天
- 廢到笑！魯蛇版《不可能的任務》衝出票房冠軍
- 勇士2老柯隆、迪基 482打數僅1轟
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- IKEA限量夯品 趣味時尚風
- 2017日內瓦錶展專輯9：陀飛輪競技4
- 草屯農會選舉 1選將涉賄10萬交保
- 下週國內油價 估小降1角
- 自由廣場》南客 北客 客家日
- 反年改喊能撈就撈、搞垮政府 鄉民：KMT正常發揮
- 因骨瘤推遲當兵 劉亞仁親自回應：負傷絕不是我逃役的工具
- 泫雅成功甩肉重返性感女神 中空露半球辣翻全場
- MLB》大都會提前開獎 雷神擔任開幕戰先發
- 46小時不斷電 中正大學啟用通訊備用電力
- 談FTA及RCEP 賴士葆建議蔡政府「順著ECFA走」
- 接任宜副縣長 朱壽騫：辦好全運會
- 八里輕軌路線擬不變 研議增一、二站
- 偷吃媽媽的「糖」 6歲女童胸部隆起喊痛
- 2017日內瓦錶展專輯13：運動盛事運動錶情2
- 母鹿犧牲救子？ 攝影師無奈否認：人類腦補
- 經典賽》荷蘭赴美集訓首場熱身賽 不敵KT巫師
- 2017日內瓦錶展專輯5：大複雜競技4
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 史總眼見為憑 中職真的是火藥庫
- 被指任內盈餘倒數 土庫農會總幹事提告
- 新住民之子拿65級分 黃柏勳可上台清交成
標題：男掛失止付仍遭盜領 郵局自認過失補償損失
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email