男掛失止付仍遭盜領 郵局自認過失補償損失

2017-02-17 11:48

［記者楊政郡／台中報導］37歲林男對戴姓友人下藥後，盜取金融卡、存摺等證件，戴某及時醒來向郵局辦理「掛失止付」，及時擋下林嫌盜領，但林嫌竟大膽地持戴某證件，到同一郵局辦理「撤銷掛失止付」，等於辦理止付與撤銷止付，前後不到半小時，龍井區新莊郵局竟未起疑，讓林嫌成功轉帳及盜領64萬8千元，然後與女友到花東二日遊，花得剩下57萬餘元，中華郵局自認有過失，已補償被害人損失，檢方則依強盜、詐欺及偽造文書等罪起訴林嫌。

起訴書指出，男子林秉和從女友處取得安眠藥（氟硝西泮，俗稱FM2），105年7月19日持兩瓶（一瓶有摻FM2、一瓶沒摻）飲料到戴姓友人住處，見面後遞了有摻安眠藥飲料給戴男，自己也喝了一瓶，戴不疑有他打開飲料就喝。

約40分鐘後藥效發作，戴某昏昏沉沉，林某趁機拿走戴某郵局金融卡、台銀金融卡各1張，然後追問密碼，卻因密碼錯誤白跑一趟；林某又回頭來取走戴某郵局存摺、印鑑及身分證，準備上班時間臨櫃提領。

翌（20）日8時戴某清醒，發現金融卡及存摺遺失，上午8時36分到龍井區新莊郵局辦理「掛失止付」；「同一時間」林某正在西屯區永安郵局，以戴某身分辦理「金融卡變更密碼申請書」、「語音轉帳申請書」，全部都辦理完成，萬事皆備，打算從櫃員機提領款項，卻因「止付」而失敗。

郵局人員告知有人已在龍井新莊郵局辦理「止付」，林某立即趕到新莊郵局，約8時59分再次假冒戴某身分辦理「撤銷掛失止付」完成，新莊郵局對前後不到半小時，不同當事人來辦理「止付」及「撤銷止付」，竟毫無起疑！

林嫌完成後，在新莊郵局外櫃員機操作提領14萬8千元及轉帳50萬到自己帳戶，得手後將戴某證件丟棄，並帶著女友到花東二日遊，回家後22日警察上門，在林身上扣到20萬現金，又在帳戶內扣到剩餘37萬9千餘元。

此案郵局自認有過失，已補償被害人損失，也對林嫌提告，檢方依強盜及詐欺、偽造文書等罪起訴。