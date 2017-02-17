國道3.3公里3車碰撞 疑行駛路肩未注意路況

2017-02-17 11:19

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子今天上午駕車沿國道1號路肩南向，疑未注意3.3公里路肩有輛工程車，失控擦撞工程車與砂石車，所幸駕駛僅受輕傷。國道公路警察局汐止分隊呼籲用路人，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，以免遇到狀況應變不及。

國道公路警察局第一公路警察大隊初步調查，69歲林姓男子駕駛白色廂型車，從基隆八堵上高速公路，要至新北市板橋區親戚家。

林男約8點時駕車駛上國道，由於該路段7到9時開放路肩，沿著路肩南下時，疑未注意前方有1部工程車停車，緊急往左閃避不及，先撞到工程車後，再撞到左側25歲賴姓男子駕駛的砂石車。

猛烈的撞擊，致林的車及工程車接連翻落邊坡。工程車駕駛表示，當時是準備至內側車道巡查排水系統。警方對3車駕駛施以酒測，均無酒精反應。

這起事故造成南下車流嚴重回堵；經警方緊急排除事故障礙，於事故1小時後恢復通車。

汐止分隊呼籲用路人應遵守交通則，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，以免遇到狀況應變不及。