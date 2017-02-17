國道3.3公里3車碰撞 疑行駛路肩未注意路況
2017-02-17 11:19
〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子今天上午駕車沿國道1號路肩南向，疑未注意3.3公里路肩有輛工程車，失控擦撞工程車與砂石車，所幸駕駛僅受輕傷。國道公路警察局汐止分隊呼籲用路人，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，以免遇到狀況應變不及。
國道公路警察局第一公路警察大隊初步調查，69歲林姓男子駕駛白色廂型車，從基隆八堵上高速公路，要至新北市板橋區親戚家。
林男約8點時駕車駛上國道，由於該路段7到9時開放路肩，沿著路肩南下時，疑未注意前方有1部工程車停車，緊急往左閃避不及，先撞到工程車後，再撞到左側25歲賴姓男子駕駛的砂石車。
猛烈的撞擊，致林的車及工程車接連翻落邊坡。工程車駕駛表示，當時是準備至內側車道巡查排水系統。警方對3車駕駛施以酒測，均無酒精反應。
這起事故造成南下車流嚴重回堵；經警方緊急排除事故障礙，於事故1小時後恢復通車。
汐止分隊呼籲用路人應遵守交通則，行車應保持安全距離，避免超速及任意變換車道等，以免遇到狀況應變不及。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- MLB》郭泓志加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 《澳洲女子公開賽》李旻打得自在 暫居第二
- 桃園》7個地區農會 大打爭奪戰
- 軍公教能混則混？ 藍委緩頰：應是情緒性發言
- 回饋！世展會關懷學子樂當課輔志工
- 消費申訴案 補習類、網購占1、2名
- 從小被爸媽帶到醫院寫功課 學測他考74級分
- 吳慷仁騎車虧妹 自爆幼稚行為
- 南市議長賄選案二審宣判 李全教改判3年6月
- 碳酸水泡雞雞提升勃起力？ 他親自拍片實驗！
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- MLB》A-Rod當洋基總教練 ？ 美媒大膽提出建議
- 家禽禁宰禁運7天 業者︰全力配合
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Foreign diplomats praise airport MRT line
- 自由廣場》華獨 滑頭的獨
- 基大華二路死亡彎道 將增測速照相
- 信義桐林橋改建 拚7月前通車
- AIT台北新館 安全規格比照美使領館
- 流標5次 竹南泳池委外找嘸人
- 紙風車劇團 新竹苗栗溫暖巡迴
- 台灣形象加分！外國使節對機捷讚不絕口
- 美將派陸戰隊駐守AIT 司徒文：小的守衛隊
- 邱鏡淳影射收回扣改判無罪 鄭永金：上訴到底
- 學測彰縣3人滿級分 醫科非唯一選項
- 郭育銘成績好 同學愛當香爐過運
- 嘉縣世界搏茶會 2主題館收費
- 東港高中擴編首屆 學測創佳績
- 2017日內瓦錶展專輯17：運動盛事運動錶情6
- 孫盛希險當小三 孫爸拒見準女婿
- 促北約盟國多分攤軍費 美防長撂重話
- 冷眼集》又在投四壞保送了
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 健康醫療》肉毒桿菌不僅可美容 還能改善偏頭痛！
- 聯結車闖汕尾橋 卡4小時
- 小西瓜學測74級分 《百萬小學堂》其他成員現在變怎樣？
- 《學測成績》屏東2人74級分 台東最高72級分
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李鍾碩
- 天公不作美 「圳頭祭」求風調雨順
- 連2年無滿級分 雲林高中校長：非城鄉差距
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國道3.3公里3車碰撞 疑行駛路肩未注意路況
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分