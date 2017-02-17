女友提供畫面檢舉吸毒 宜蘭巡佐被調職
2017-02-17 11:18
楊姓巡佐任職的羅東分局。（記者江志雄攝）
［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局羅東分局已婚楊姓巡佐，被吳姓女友檢舉吸毒，檢方強制拘提驗尿，羅東分局副分局長陳振亮今天表示，已對楊預防性調職，免佩槍，改服一般勤務，等調查結果確定，再依公務人員考績法、警察人員人事條例懲處。
楊姓巡佐涉嫌吸食毒品消息曝光後，他今天「恰巧」休假；陳振亮受訪時說，今年初，楊姓巡佐勤務及生活不正常，分局啟動內部行政調查，元月中旬，接獲匿名檢舉信，指控他吸毒，2月上旬調到羅東分局樓下派出所就近輔導。
此外，楊姓巡佐吳姓女友，也向警政署檢舉他吸食安非他命，羅東分局認為涉案可能性高，報請宜蘭地檢署偵辦，檢方偵查過程，傳出吳姓女友提供楊姓巡佐吸毒畫面，迫使他認罪，陳振亮說，錄影畫面中，楊姓巡佐的確在場，現場煙霧彌漫，但無法證明吸毒，楊供稱是吸電子菸，警方依法偵辦，絕不護短。
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