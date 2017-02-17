家屬怒批不給休假 周比蒼：司機缺錢向我借15萬

周比蒼指司機想多賺錢，所以多排班，還爆料康姓駕駛曾向他借15萬。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社的一日武陵賞櫻遊覽車，發生33死重大車禍，今天蝶戀花與友力聯合召開記者會。蝶戀花創辦人周比蒼指司機想多賺錢，所以多排班，還爆料康姓駕駛曾向他借15萬，「人都死了，我本來不願意講這件事的」。

周比蒼說：「我出來如果說沒辦法解決，被罵來罵去，也於事無補，我必須先謀定而後動，我的處事就是這樣，我不是要逃，根本逃不掉！」這時候現場家屬怒嗆：「你現在才出來阿！」周比蒼回答：「你講這什麼話！」

周比蒼指出，他手上有康姓駕駛的班表資料，從1月中開始14、15、23、24、26日、2月10都休假，這些有證據，並不是臨時做的班表。現場媒體質疑，康姓駕駛從26日休假到2月10日共有15天連續上班，有過勞、不符勞基法的問題，周比蒼強調，從大年初一到大年初五都有給雙倍薪水，他們想多賺錢上班。現場有家屬打斷：「是老闆不准假！」周比蒼激動回應：「我從來沒有不准假！我不想和你吵，我尊重你發言請你也尊重我發言。」

康姓駕駛的姊姊哽咽說道，弟弟沒有保險，現在什麼都領不到，他剩下的三個小孩怎麼辦。周比蒼說，司機在2月10日出事前2天有休假，「人為財死，鳥為食亡」是自古以來的事情，很多事他也不願意講。周比蒼透露，司機說他為了房貸需要錢，他還私下借康15萬，「我本來不願意講，人都死了，這15萬我這邊都有證據，他都有簽字給我，人死了債都爛了，我現在只是稍微透露一下。」