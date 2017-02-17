周比蒼和司機姊互嗆 現場爆發推擠衝突

康麗玲（司機姊姊）與周比蒼友人發生口角和推擠衝突。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團33死事故，蝶戀花實際負責人周比蒼、董事長周繼弘、友力通運公司今日召開記者會，周比蒼與周繼弘父子兩人在過程中兩度鞠躬道歉。不過司機姊姊不滿周比蒼言論，雙方互嗆，且記者會結束後，現場還爆發推擠衝突。

蝶戀花實際負責人周比蒼在記者會上的言論令家屬不滿，雙方劍拔弩張，周比蒼發言稱，事故與司機連上15天班無關，並提到說借康姓司機15萬，罹難司機的姊姊不滿其發言，怒嗆周比蒼都在說假話，周比蒼強勢回應說：「那我不要講了」，放下麥克風，現場氣氛緊張。

在記者會結束後，罹難司機姊姊追上高喊：「周比蒼你給我出來！」想要突破人牆接近周比蒼，這時有人嗆「你是什麼東西」，罹難司機的姊姊情緒激動說「我是死者家屬」，現場還發生推擠衝突，周比蒼說：「有話好好講」，但隨後在眾人的保護下離場。