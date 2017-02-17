罹難駕駛有無過勞？ 蝶戀花創辦人：人為財死

遊覽車及旅行業公會邀請蝶戀花創辦人周比蒼（右二）召開記者會，周比蒼在談到罹難駕駛有無過勞時，說出「人為財死」。（記者簡榮豐攝）

2017-02-17 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻團遊覽車33死，蝶戀花創辦人周比蒼今日召開記者會，他被問到罹難康姓駕駛有無過勞問題時，竟然說大年初一到初五公司都有給雙薪，「人為財死，鳥為食亡」是自古以來的事情。

周比蒼確認康姓駕駛是從1月27日上到2月9日，到2月10日才休息1天，但他不願正面回覆旅行社為何讓司機過勞工作，只強調他都有在國定假日春節期間給付雙薪，原本1天1800元變成3600元，最後更說出「人為財死，鳥為食亡」，令現場聞者譁然。