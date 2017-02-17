酗酒又家暴 法官判子女不須扶養老病父

劉翁年輕時酗酒又家暴，屏東地院法官判子女不須扶養老病父。（記者李立法攝）

2017-02-17 11:11

〔記者李立法／屏東報導〕年近7旬的劉姓男子，年輕時酗酒成性，稍不順心，便毆打妻子或小孩出氣，導致妻小長期生活在恐懼中，20多年前妻子不堪受虐訴離成功，劉男獨自生活與3個孩子斷絕往來，晚年貧病交迫，被屏東縣政府送往安置，並要求劉男子女須支付安置費用，3名子女控訴父親家暴又未盡到身為人父的責任，請求法官免除他們扶養義務，法官認為有理，判子女不須扶養病父，可上訴。

法官調查，劉翁40多年前與林婦婚後，極少負擔家計，因為酗酒反而經常向打零工的妻子要錢，劉男酒後情緒失控常毆打妻子及小孩，全家長期籠罩在家暴陰影中，20多年前劉男因酒後砍傷妻子被判離，便與3個孩子斷絕往來，去年因貧病交迫、無人照顧，被縣府安置，縣府轉而向劉翁的3名子女請求支付安置費用。

法官認為劉翁年輕時未善盡人夫及人父的責任，反而長期對妻小施暴，離婚後也顯少關心子女，如今年邁失依，由縣府請求子女必須負起扶養義務，實無理由，應准予3名子女所請免除對劉男的扶養義務。

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