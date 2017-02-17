| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國道三號驚傳遊覽車火燒車 乘客全數疏散
 首頁 > 社會

酗酒又家暴 法官判子女不須扶養老病父

劉翁年輕時酗酒又家暴，屏東地院法官判子女不須扶養老病父。（記者李立法攝）

2017-02-17  11:11

〔記者李立法／屏東報導〕年近7旬的劉姓男子，年輕時酗酒成性，稍不順心，便毆打妻子或小孩出氣，導致妻小長期生活在恐懼中，20多年前妻子不堪受虐訴離成功，劉男獨自生活與3個孩子斷絕往來，晚年貧病交迫，被屏東縣政府送往安置，並要求劉男子女須支付安置費用，3名子女控訴父親家暴又未盡到身為人父的責任，請求法官免除他們扶養義務，法官認為有理，判子女不須扶養病父，可上訴。

法官調查，劉翁40多年前與林婦婚後，極少負擔家計，因為酗酒反而經常向打零工的妻子要錢，劉男酒後情緒失控常毆打妻子及小孩，全家長期籠罩在家暴陰影中，20多年前劉男因酒後砍傷妻子被判離，便與3個孩子斷絕往來，去年因貧病交迫、無人照顧，被縣府安置，縣府轉而向劉翁的3名子女請求支付安置費用。

法官認為劉翁年輕時未善盡人夫及人父的責任，反而長期對妻小施暴，離婚後也顯少關心子女，如今年邁失依，由縣府請求子女必須負起扶養義務，實無理由，應准予3名子女所請免除對劉男的扶養義務。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家暴 扶養
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：酗酒又家暴 法官判子女不須扶養老病父


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.