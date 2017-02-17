開小火煮粥又門窗緊閉 3人一氧化碳中毒送醫

2017-02-17 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市士林區社中街一處民宅，於今日凌晨1時許發生3人一氧化碳中毒，警消到場救援後發現是這家人用小火煮粥，但門窗緊閉通風不順，導致3人頭昏不適，送醫後都沒有生命危險。

據《三立新聞》報導，消防單位趕抵現場時，連忙打開民宅全部的門窗，並將一氧化碳中毒的3人抬上救護車。員警指出，該戶為一家5口，當時正在開小火煮東西，疑似空氣沒有流通，造成有一氧化碳中毒的現象。

幸好當時有其他家人發現狀況不對，立刻撥打119求援，才沒有發生憾事。警消提醒民眾，使用熱水器或烹調食物時切記室內要保持通風，避免一氧化碳中毒造成不幸。