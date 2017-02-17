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吸毒行徑像車震 毒蟲被逮獲

2017-02-17  09:59

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣鄧姓男子將車停在阿里山鄉十字村偏僻道路旁卻沒下車，居民原以為又是來搞「車震」，近看才發現男子躲車內吸毒，竹崎警分局幹員連日追查，終於把鄧某查緝到案，全案依違反毒品危害防制條例，移送嘉義地檢署偵辦。

警方表示，農曆年前接獲當地居民報案，指在阿里山鄉十字村產業道路旁，發現一部白色自小客車停在偏僻地點後，車上卻無人下車，原以為是情侶跑到偏僻地方「車震」，好奇躲在近處查看，卻見車窗冒出陣陣濃密白煙，直覺車上有人施用毒品，因此向警方報案檢舉。

警方派幹員連日監控，發現鄧男吸食毒品行為與民眾報案內容相符，向地檢署申請搜索票，終於在16日把鄧嫌（37歲，無前科）查緝到案，並查獲安非他命2小包，總重3.59公克及1組吸食器。

鄧某在警訊中供稱，害怕被家人及鄰居知道他有吸毒惡習，才躲在偏僻地方吸毒，一定戒除吸毒陋習，盼家人仍可以接納他。

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  • 嘉義縣鄧姓男子吸毒被居民檢舉，警方連日追查，終於把鄧某查緝到案，並在他的居處查獲安非他命與吸食器。（記者曾迺強翻攝）

    嘉義縣鄧姓男子吸毒被居民檢舉，警方連日追查，終於把鄧某查緝到案，並在他的居處查獲安非他命與吸食器。（記者曾迺強翻攝）

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