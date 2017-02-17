國道一號3車追撞釀回堵 2車翻覆1駕駛受傷
2017-02-17 09:41
工程車被撞到路旁邊坡。（記者林嘉東翻攝）
〔記者林嘉東／基隆報導〕國道1號南下3.5公里處，今天上午發生3輛車追撞事故，致2輛車被推擠到路旁邊坡翻覆，幸僅1名駕駛輕微擦傷，一度造成回堵、塞車。
基隆市消防局今天上午8時48分獲報，國道1號南下3.5公里處有2車翻覆路旁邊坡。基隆市暖暖消防分隊趕抵救援，1名乘客受輕傷。
國道公路警察局指出，事故地點是有3輛車發生追撞，分別為工程車、廂型車與砂石車。其中，廂型車、工程車被撞到路旁邊坡，幸僅1名駕駛受輕傷，但拒絕就醫。整起事故原因，還待汐止分隊釐清中。
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