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債務糾紛被尾隨 男在派出所前砸對方汽車

2017-02-17  09:26

〔記者邱俊福／台北報導〕一名宋姓男子疑因積欠購車的10多萬元避不見面，今天凌晨3時許，車商的梁姓友人等3人追討，一路尾隨宋男，宋男情急下駕車到北市警大安分局和平東路派出所前，下車沒有求助，反持球棒亂砸對方轎車，驚動執勤警員上前，將雙方全帶回派出所偵辦，正偵訊中。

警方初步調查，宋男之前向車商購買紅色轎車，積欠車款10多萬元，車商的梁姓友人找2名友人駕車，盯上宋男，一路跟隨，車上還預藏有電擊棒、束帶，疑似企圖擄人討債。

宋男隨即駕車停在派出所前，下車持球棒到後方尾隨的白色轎車，砸對方車窗，警方聽到巨大聲響，馬上上前制止，逮捕砸車的宋男，並在梁男車內發現電擊棒、束帶，也在梁的同車陳姓友人身上查獲毒品吸食器，雙方全帶回偵辦。

目前宋男指控遭對方傷害，而對方則也提告毀損、傷害，並否認有擄人，正持續偵辦中。

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  • 被砸的白色轎車。（記者邱俊福翻攝）

    被砸的白色轎車。（記者邱俊福翻攝）

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