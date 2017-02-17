遊覽車救難人員 透露車禍現場靈異事件...

現場路燈同時熄滅，讓參與救助行動的警消人員紛紛猜測原因。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-17 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社的一日武陵賞櫻遊覽車，發生33死重大車禍，震驚各界，意外發生後，至少有30部救護車在現場救人，周刊報導，參與救助行動的警消人員透露，檢察官和法醫到現場進行相驗罹難者遺體準備工作時，原本通明的多盞路燈，突然同時熄滅，讓現場人員陷入靜肅。

《時報周刊》報導，參與救助行動的警消人員猜測，很可能是罹難者想表達什麼，或是往生者不想讓自己遇難後的面貌曝光。

報導指出，雖然當時現場路燈都熄滅，但是相關工作仍要繼續，現場的救難人員也不忍那麼多的罹難者遺體留在現場太久，警消人員只好從救助器材車上拿出強力照明燈，把現場照得通亮，讓流程可以順利進行。