遊覽車救難人員 透露車禍現場靈異事件...
2017-02-17 07:09
現場路燈同時熄滅，讓參與救助行動的警消人員紛紛猜測原因。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社的一日武陵賞櫻遊覽車，發生33死重大車禍，震驚各界，意外發生後，至少有30部救護車在現場救人，周刊報導，參與救助行動的警消人員透露，檢察官和法醫到現場進行相驗罹難者遺體準備工作時，原本通明的多盞路燈，突然同時熄滅，讓現場人員陷入靜肅。
《時報周刊》報導，參與救助行動的警消人員猜測，很可能是罹難者想表達什麼，或是往生者不想讓自己遇難後的面貌曝光。
報導指出，雖然當時現場路燈都熄滅，但是相關工作仍要繼續，現場的救難人員也不忍那麼多的罹難者遺體留在現場太久，警消人員只好從救助器材車上拿出強力照明燈，把現場照得通亮，讓流程可以順利進行。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》郭泓志傳加盟教士隊 睽違6年重返美職
- 反年金改革// 陳庚金喊能撈則撈 胡志強叫好
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 雞骨卡食道忍5天 形成瘻管險要命
- 紐約時裝週都會感 俐落Michael Kors 剛柔並濟
- 2017日內瓦錶展專輯11：陀飛輪競技6
- 補教分析：頂大門檻估降一到兩級分 選校勝選系
- Panasonic 要冷氣安靜 空調早販開打 品牌PX系列 19分貝超靜音 淨氣功能升級
- 打入台積電供應鏈 京鼎今年營運增溫
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 捲入閨蜜干政醜聞案 三星少主李在鎔被捕
- 「紅害」拉警報 中南部天空灰濛濛
- 助哥催信心 林王啟瑋棒次遞減
- H5N6可傳人 死亡率70％
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 籃網主場16連敗 苦等豪歸隊
- 狂撈26億 大帝連3年稱霸NBA
- 終結連3升 台幣貶2.7分
- 投縣最高73級分 目標台大資工
- 2017日內瓦錶展專輯15：運動盛事運動錶情4
- 2017日內瓦錶展專輯8：陀飛輪競技3
- 漆彈玩家不識古蹟 彈洗還貼網 2人到案
- 春節休假 台鐵認定35人有請假
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》李敏鎬
- 宸鴻去年每股虧損4.27元 今年拚每季都要獲利
- 北花航線啟航 立榮：機型可望升級
- 泰豐廢碳渣續污染 居民促快清
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 林全︰防疫如作戰 棄置死禽從重處罰
- 自由廣場》候鳥必經 防杜疫情為要
- 《大學學測》麵包店打工 「黑手」之子衝出72級分
- 消費申訴案 補習類、網購占1、2名
- 轉型策略成功 中光電去年EPS4.27元
- 機捷自由試乘首日／ 北車擠爆 桃園還好
- 「三寶」危害 不打方向燈暴增2.6倍
- 法務部提檢改三方向：提高起訴門檻、人民參與、強化評鑑
- 與原民共榮 客家日主場設和平
- 2017日內瓦錶展專輯16：運動盛事運動錶情5
- 提升癌症醫療 東基籌建癌症大樓
- AIT內湖新大樓 將設陸戰隊之家
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遊覽車救難人員 透露車禍現場靈異事件...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分