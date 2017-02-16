一家三口瓦斯中毒 澎湖海巡艇暗夜救援

2017-02-16 23:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕七美全家超商彭姓店長一家3口，今晚全家一起洗澡，疑因熱水器放在浴室內，發生集體瓦斯中毒，所幸男主人及時發現，立即通知店員求救，經七美消防分隊送往衛生所後，申請澎湖海巡隊趕往馳援，深夜10時30分抵達馬公隊部。

澎湖海巡隊調查指出，擔任七美全家超商店長的彭姓民眾〈38歲〉、羅姓妻子〈32歲〉及1歲幼女，今日晚間7時36分一同洗澡，疑因熱水器設置在浴室內，因空氣不流通，彭姓男子感覺不舒服，立即打電話回超商要店員報案，店員一度將電話轉接七美派出所，隨後通報七美消防分隊趕往現場救援。

由於3人疑似瓦斯中毒，經七美衛生所醫師診療後，認為應立即後送馬公，澎湖海巡隊出動線上巡邏艇PP6007趕往現場，晚間9時10分抵達七美南滬港，將彭姓一家3口接駁，同行的還有南港村長夏臨清及2名護士，村長全程將女嬰背在身上。

經過海上行程折騰，澎湖海巡隊警艇在深夜10時30分趕抵馬公隊部，澎湖縣政府消防局出動2部救護車在岸邊等候，彭姓先生及女嬰都已清醒，僅羅姓妻子仍昏迷不醒，3人都由救護車送往三總澎湖分院搶救，目前住院觀察中。