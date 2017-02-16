金門現槍、毒 警全副武裝逮人
2017-02-16 23:16
金門警方試拉模擬槍滑套，狀況擬真。（記者吳正庭攝）
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警局今天宣布查獲2名槍、毒通緝犯，並起出1把「模擬槍」、3發子彈及200.3公克安非他命；縣警察局長許慶豐表示，查獲的槍枝雖屬模擬槍，為除惡務盡，要求續追查毒品及槍械來源。
縣警察局刑大隊長李明道指出，為阻斷地區毒品供應源頭，早將來自台灣的地區盤商謝姓、劉姓2嫌列為首要查緝目標。
李明道指出，2嫌平日打零工為生，居無定所；15日傍晚在金門地檢署主任檢察官康惠龍指揮下，幹員全副武裝，先於金寧鄉村郊工寮一處貨櫃屋，查獲謝嫌（46歲、毒品通緝）持有二級毒品安非他命200.3公克，再依線索在金城鎮一處民宅查捕劉嫌（41歲、槍砲、傷害等通緝）到案，並隨劉嫌在另處空屋起獲模擬槍1把及子彈3發。
依「槍砲彈藥刀械管制條例」規定，具打擊底火且外型、構造、材質類似真槍者，為模擬槍。李明道指出，被查獲的槍枝具有打擊底火結構，確屬「模擬槍」，殺傷力待驗。
李明道指出，2通緝犯歸案後，全案依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，並續查毒品及槍械來源等犯罪事證。
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