糊塗車主忘鎖門 滿月酒席費遭竊往酒店消費

2017-02-16 23:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一名粗心車主，下車忘記鎖門，結果要付給餐廳的8萬元兒子滿月酒席費不翼而飛；報警逮獲薛嫌，起出贓款5萬餘元，2萬多元已被薛嫌前往酒店花用，全案依竊盜罪移送檢方。

金城派出所今天指出，薛嫌是1名竊盜慣犯，專挑車門未鎖的汽車隨機行竊；日前在金城國中前路段，發現被害人轎車車門未上鎖，隨即下手行竊，搜刮得手約新台幣8萬餘元。

警方據報，迅速調閱附近路口監視器，並走訪商店詢問，不到24小時將薛姓竊嫌查緝到案；查知薛嫌得手後，將贓款攜至酒店當大爺，一晚就花掉新台幣2萬多元，全案依竊盜罪嫌移送檢方。

被害車主表示，日前才宴請親友兒子滿月酒，正準備去餐廳支付酒席費用，途中臨時下車找朋友，沒想到才一轉眼，就發現車上8萬多元不翼而飛，相當自責，對於警方即時逮獲竊嫌，深表謝意。