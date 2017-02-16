惡劣！130公斤廢電線皮 被丟在高屏溪沿岸

許姓男子坦承將約130公斤電線蒙皮等廢棄物，全數隨意棄置於海灘岸際。（記者陳彥廷翻攝）

2017-02-16 22:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕海巡署第六海岸巡防總隊司法組幹員今天下午在高屏溪出海口堤岸道路及南岸沙灘，發現遭任意棄置的大量電線蒙皮，重量重達130公斤，經追查後發現就是許姓男子貪圖方便，竟用小貨車將大量廢棄物丟棄。

海洋流動全球無遠弗屆，海洋垃圾議題越來越受矚，不過仍有不肖分子貪圖方便，就輕易在沙灘棄置大量廢棄物，海巡署第六海岸巡防總隊執行轄區巡查時，在高屏溪出海口堤岸道路及南岸沙灘發現遭人棄置的大量電線蒙皮。

經該總隊調閱路口監視器，發現有行跡可疑貨車疑似涉案，立即以車追人，通知當事人到場說明，該許姓男子在面對偵訊後，坦承將約130公斤電線蒙皮等廢棄物，全數隨意棄置於海灘岸際。

第六海岸巡防總隊表示，廢棄物隨意傾倒，因當中含有害物質，可能隨雨後滲入土壤，衝擊海洋環境甚鉅，嚴重破壞海岸生態。許男為圖一己之私，恣意傾倒廢棄物的行為，將依廢棄物清理法第50條，裁處處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰。

第六海岸巡防總隊呼籲，海岸環境保育是刻不容緩的工作，海巡署正推動「護永專案」，歡迎民眾共同攜手來維護我們的海洋，永續守護海洋資源。民眾若於海邊發現任何不法情事，可撥打海巡「118」服務專線通報。