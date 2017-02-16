陌生女子一句話震撼到他 失業父親打消跳河念頭

小林深夜站在基隆市田寮河邊，想一走了之。（記者吳政峰攝）

2017-02-16 22:52

〔記者吳政峰／基隆報導〕一條電話線將素昧平生的兩人接在一起，她的一句話救了他的一條命。男子阿林（化名）過年前失業，喪志站在基隆田寮河邊，想拋下兒女跳水自盡，猶豫間，撥了通電話給生命線，接線的女志工聽完他的處境，說「難道你要讓你的小孩跟同學說『我爸是跳河自殺死的』嗎？」阿林聽完這句話，沉默啜泣一分鐘，回答「謝謝，我知道了」，打消輕生念頭。

阿林年約50歲，原在鐵工廠服務，年前公司倒閉，阿林中年失業，求職四處碰壁，資格又尚未達到政府補助的門檻，萬分沮喪走到田寮河旁，思考人生的下一步。

經濟困頓的阿林本想投河一走了之，又想到兩個兒女已經沒有媽媽了，如果連他也離開，小孩不就變成沒人照顧的孤兒嗎？內心掙扎，決定打1995給生命線，尋求陌生人的意見。

小林對電話那頭的女志工表示，自己獨自拉拔孩子長大，深愛著他們，但至今已缺乏活下去的能力，不知如何是好，女志工回他「難道你要讓你的小孩跟同學說『我爸是跳河自殺死的』嗎？」

這句話震撼了小林，他足足哭了一分鐘才能言語，稱終於感受兒女對他的意義，將會為了這個家庭努力活下去，跟志工道謝後掛上電話。

基隆市生命線協會主任李昌萬證實此事，指該志工年近40歲，為家庭主婦，當天值大夜班，接到阿林的求助電話，除先安撫他的情緒，避免衝動鑄下大錯，再幫忙找尋急難救助管道，盼能化解經濟上的燃眉之急。

言談中，阿林透露輕生念頭，志工以同理心認為小孩若喪父，未來將活得更艱辛，便跟他說了那句話，成功化解危機。

李昌萬表示，會打到生命線求助的人，多在現實生活中得不到足夠關心，才會尋求陌生人的意見，建議民眾多對親友投注關懷，因為「你的一句話，可能是他的唯一希望」。

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