有影嘸？無人機變身買票利器
2017-02-16 22:25
〔記者顏宏駿／彰化報導〕素有「抓鬼達人」之稱的員林市徵信業者王坤盛，向本報爆料說，農會買票已經科技化，他今天接獲一件用「無人機」買票的案子，由於這是「科技化買票」，也是台灣首樁，檢警調只能望機興歎，完全沒輒。不過，記者向彰化檢警查證，目前並未接獲類似的情資。
王坤盛說，農會選舉逼近，彰化、雲林幾個競爭白熱化的鄉鎮「賄聲賄影」，最令人匪夷所思的就是「無人機買票」。
他說，今晚他接獲一個案子，案主宣稱，他們村子近來不時看到無人機飛來飛去，有人目睹無人機上夾著一大疊的千元現鈔，每架次至少有5萬元，詳細情況他必須到現場了解，他拒絕透露這個買票鄉鎮，只說已經把情資提供給檢調。
不過記者向彰化檢警求證，目前都未接獲類似的情資，警方也表示，「應該不可能」，目前市面上的無人機還無法順利「載貨」，萬一飛到一半現金掉下來，反而容易「出包」，真要用載貨無人機買票，風險很大。
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