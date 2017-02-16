| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

混血男改槍持毒被搜裝聽嘸 遭警識破台語嘛也通

2017-02-16  21:59

［記者陳恩惠／台北報導］擁有台日雙重國籍的29歲男子高村世龍，遭人檢舉非法持有槍枝及毒品，北投警分局偵查隊不敢大意，昨天持搜索票，跨區前往北安路埋伏整日，趁他傍晚外出攔下，高村直以「阿no阿no」裝傻，詎料，探員回以流利日語「我們是警察！你被抓過3次，台語嘛也通吧！」果然在他屋內，分別起出3把改造手槍，包括底火、引線及黑色炸藥等物，屋內宛如一個小型軍火庫，讓警方訝異的是，高村不僅有14公克大麻，還有4公克大麻種籽，懷疑他改槍販售，可能還種有大麻樹，將擴大調查中。

警方說，高村是台日混血兒，父親是日本人，母親是台灣人，還有1個弟弟，從小與雙親往來台日兩地，直到父親10前年去世，兄弟倆才與母親返台居住，近年在士林夜市經營一家服飾與銀飾店，生意大好，去年更升級為股東，不用親力親為每天前往顧店，只要等著分紅即可。

高村落網時，否認販售槍枝和販毒，他承認對槍枝有相當的喜好，平日會收集槍彈、拆除各類爆竹、煙火後，將火藥蒐集裝瓶，上網學習自製底火、學習改槍，至於持有的大麻及種籽，都是招待外籍友人時，對方回贈的，他堅稱「我不碰毒！」

北投警方月前接獲線報，在士林夜市擺攤販售飾品及服裝的男子涉嫌持有大麻毒品，同時還有「鐵仔」，經查訪發現，遭檢舉的男子具有台灣及日本雙重國籍，讓警方不敢大意，於是向法院申請搜索票後前往。

詎料，高村整日足不出戶，正當員警納悶是否查緝地點有誤時，昨天傍晚高村終於外出會友，員警一擁而上將他包圍時，高村一臉納悶，直問著「阿no阿no」，探員立刻回應「哇搭西哇police，阿no捏我們要去上面搜索！」高村皺眉脫口說「為蝦米？」

當警方出示搜索票時，高村相當配合，先打開書桌第一層抽屜取出大麻毒品和種籽，探員提示「我們聽說還有別的！」高村才指著第二個抽屜，果然連續取出3把改造槍枝、數十發改造子彈、改造工具、火藥罐一批等，宛如一個小型軍火庫，令警方為之驚訝。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

廣告
  • 警方（左）上前盤查，沒想到高村世龍裝傻，一直說著「阿no、阿no」，仍被識破。（記者陳恩惠翻攝）

    警方（左）上前盤查，沒想到高村世龍裝傻，一直說著「阿no、阿no」，仍被識破。（記者陳恩惠翻攝）

  • 高村世龍（戴黑帽眼睛者）看著警方搜出他的改造槍枝。（記者陳恩惠翻攝）

    高村世龍（戴黑帽眼睛者）看著警方搜出他的改造槍枝。（記者陳恩惠翻攝）

  • 高村世龍被依槍砲、毒品罪嫌送辦。（記者陳恩惠攝）

    高村世龍被依槍砲、毒品罪嫌送辦。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 改造槍枝 毒品 混血
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：混血男改槍持毒被搜裝聽嘸 遭警識破台語嘛也通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.