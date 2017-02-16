| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

友力遭撤銷營業執照並吊銷車牌 17日關門

2017-02-16  21:52

〔即時新聞／綜合報導〕國五遊覽車翻覆事故造成33死的悲劇，事發的遊覽車靠行於友力通運公司，交通部公路總局明天將寄出處分書，撤銷友力的營業執照，並吊銷友力名下營運的123輛遊覽車牌照，就是要友力在明天關門。

《中央社》報導，根據公路總局記錄，友力將是首家遭交通部處以最嚴厲處分到要關門的遊覽車公司。交通部認為，友力通運是運輸業，就必須負起運輸業的責任。

友力公司設在桃園，屬於新竹區監理所管轄，新竹區監理所長林翠蓉表示，會依《公路法》第77條撤銷其營業執照，並吊銷全部車輛牌照，而目前友力名下有營業的遊覽車共123輛。

林翠蓉表示，此處分代表友力通運不適合經營遊覽車業，處分書明天就會送達。

廣告
  • 交通部公路總局明天將寄出處分書，撤銷友力通運的營業執照，並吊銷友力名下的遊覽車牌照。圖為友力位於桃園新屋的公司。（資料照，記者李容萍攝）

    交通部公路總局明天將寄出處分書，撤銷友力通運的營業執照，並吊銷友力名下的遊覽車牌照。圖為友力位於桃園新屋的公司。（資料照，記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友力 友力通運 國道5號 賞櫻團 遊覽車 遊覽車翻覆
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：友力遭撤銷營業執照並吊銷車牌 17日關門


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.