友力遭撤銷營業執照並吊銷車牌 17日關門

2017-02-16 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕國五遊覽車翻覆事故造成33死的悲劇，事發的遊覽車靠行於友力通運公司，交通部公路總局明天將寄出處分書，撤銷友力的營業執照，並吊銷友力名下營運的123輛遊覽車牌照，就是要友力在明天關門。

《中央社》報導，根據公路總局記錄，友力將是首家遭交通部處以最嚴厲處分到要關門的遊覽車公司。交通部認為，友力通運是運輸業，就必須負起運輸業的責任。

友力公司設在桃園，屬於新竹區監理所管轄，新竹區監理所長林翠蓉表示，會依《公路法》第77條撤銷其營業執照，並吊銷全部車輛牌照，而目前友力名下有營業的遊覽車共123輛。

林翠蓉表示，此處分代表友力通運不適合經營遊覽車業，處分書明天就會送達。