草屯農會賄選案 會代候選人、樁腳交保

2017-02-16 21:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國基層農會會代選舉19日投票，南投縣草屯鎮農會賄選傳聞甚囂塵上，南投檢調今日傳喚某里候選人夫婦、張樁腳和選民10多人，張姓樁腳和多名選均承認有買票，1票從4000到5000元不等，簡姓候選人夫妻則否認買票，南投檢方認為簡姓夫婦和張男涉賄選情節重大，諭令張男5萬元、候選人夫婦各10萬元交保。

南投檢調偵辦草屯鎮某里的簡姓會代候選人涉現金買票案，經一天的初、複訊後，僅少數選民否認收錢，多數被傳喚的選民坦承收錢，繳回不法所得3萬2500元。

張姓樁腳則承認拿2萬9000元買了7票，其中一票關鍵票5000元，其他是4000元。至於簡姓會代候選人夫婦，到晚間仍矢口否認買票，認為自己被冤枉。